Nečekaný a nepotřebný? Nový tablet Nokia T20 je prostě tady

Jak bylo k údivu některých zákazníků a také novinářů předem oznámeno, tak se i stalo. Společnost HMD Global skutečně představila nový Nokia tablet. Novinka, která se pokusí zachytit aktuální příznivý vítr kolem trhu s tablety a restartovat tento segment pod kdysi velmi slavnou značkou, nese označení T20. Láká například na dlouhou výdrž, vysoké rozlišení displeje nebo dva roky hlavních aktualizací operačního systému Android a tři roky pravidelných bezpečnostních záplat. Přijde i verze s LTE konektivitou.

Nový tablet Nokia T20 – parametry

Android 11

rozměry 250 x 158 x 8 mm a hmotnost 470 g (465 g u WiFi verze)

procesor Unisoc T610

10,4″ displej s rozlišením 1200 x 2000 px

8250mAh baterie s podporou 15W nabíjení

paměťové varianty 3/4 GB RAM a 32/64 GB úložiště

fotoaparáty 5mpx přední a 8mpx zadní

stereo reproduktory, 3.5mm jack, Bluetooth 5.0

Nokia T20 – A tablet designed to last

Baterie by měla umožnit až 15 hodin surfování po internetu, 7 hodin konferenčních hovorů nebo 10 hodin sledování filmů. Myslelo se také na to, že tablet Nokia T20 mohou dostat k používání do rukou děti.

Přístroj je proto vybaven dětským režimem Google Kids Space, který umožňuje prozkoumávat aplikace, knihy a videa pro rozvoj zvídavosti. Google Kids Space funguje souběžně s Google účtem dítěte, který mohou rodiče spravovat pomocí rodičovské kontroly Family Link. Dostupnost nového Nokia tabletu v ČR i jeho zdejší cenu ještě výrobce upřesní.

Kolik by u nás mohl tablet Nokia T20 stát?

Zdroj: TZ