T-Mobile nabízí slevu na tarif 3 GB Plus

Nechybí v něm služba Pořád Online a neomezené volání

Sjednat si ho můžete pouze online

Operátor T-Mobile právě představil slevu na tarif 3 GB Plus. Ten je v nabídce už delší dobu za 560 Kč, nyní jej však můžete do konce května získat za 392 Kč, což není špatná nabídka na to, co všechno nabízí. Pokud zrovna teď hledáte nový mobilní tarif, který vám poskytne “neomezené” připojení k internetu a neomezené volání a SMS, čtěte dále.

Jak již bylo řečeno, s tarifem 3 GB Plus získáte neomezené volání i SMS. Co se týče dat, plnou rychlostí budete mít k dispozici 3 GB, po vyčerpání tohoto limitu se aktivuje služba Pořád online, která omezí rychlost na 256 Kb/s, což je opravdu málo a na nějaké velké surfování nebo dokonce přehrávání videí můžete zapomenout, na druhou stranu vám nepřestanou fungovat kecálci, jízdní řády ani další aplikace, ve kterých nehraje rychlost tak důležitou roli.

Nabídka 3 GB Plus v kostce:

Cena: 560 Kč za měsíc

Data: 3 GB a Pořád online

Volání a psaní: Neomezeně

Bez závazků a bez sankcí

Číslo vám zůstane

Sjednání pouze online

Tento tarif si můžete sjednat pouze online a to pouze v případě, že přecházíte z předplacené karty nebo od jiného operátora. V obou případech vám T-Mobile zajistí stejné číslo. Pokud jednu z podmínek splňujete, můžete tuto nabídku využít do 31. května.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Jaký mobilní tarif máte vy a kolik za něj platíte?

Zdroj: T-Mobile