T-Mobile na začátku června představil předplacenku se 100 GB dat

Na e-shopu se po ní rychle zaprášilo

Naštěstí ji operátor v pondělí znovu naskladní

T-Mobile se opět chystá naskladnit předplacenku se 300 GB dat, která na začátku června vyvolala v Česku slušný poprask. Stane se tak již v pondělí 12. června. Dá se ale předpokládat, že z e-shopu zmizí, stejně jako první várka. Pokud o ní tedy máte zájem, moc dlouho neváhejte.

V poslední době jsme sledovali změny na trhu mobilních datových tarifů. Mimo zcela nové tarify O2 nedávno zvýšilo cenu své populární karty Datamanie o 50 korun, přidalo však podporu 5G připojení. Tato změna vyvolala mezi uživateli rozporuplné reakce. Pokud se vám zdražení nelíbí a přesto hledáte výhodnou nabídku, může vás potěšit právě iniciativa T-Mobile.

Jak již bylo řečeno, Twist karta s názvem “Edice 100 GB dat” se velmi podobá O2 Datamanii. Cena této karty činí 300 Kč a nabízí také možnost volání a posílání SMS/MMS za 1,90 Kč, respektive 4,90 Kč. Za minutu hovorů vám operátor naúčtuje 4,50 Kč.

Za SIM kartu zaplatíte 300 korun a po aktivaci začíná běžet 30denní období. Po jeho vypršení musíte kartu dobít opět za stejnou částku a to nejpozději do 90 dní od poslední platby. V opačném případě hrozí, že vám T-Mobile kartu zruší. Pokud hodláte dobíjet SIM kartu každý měsíc, T-Mobile vás odmění každým dvanáctým dobíjením zdarma. To znamená, že místo roční platby ve výši 3 600 korun zaplatíte pouze 3 300 korun.

Pokud jde o rychlost, T-Mobile na svém e-shopu deklaruje 5G, ale v podmínkách je uvedena maximální rychlost stahování 300 Mb/s a rychlost uploadu je omezena na 50 Mb/s, což jsou však pro většinu uživatelů naprosto dostatečné hodnoty.

