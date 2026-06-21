SSD T-Create Expert P35SG zničí vaše data jedinou SMS. Disk se přitom sám fyzicky spálí Hlavní stránka Zprávičky TeamGroup na veletrhu Computex 2026 ukázal přenosné SSD T-Create Expert P35SG s vlastním 4G modemem K vymazání obsahu stačí poslat jedinou SMS – disk pak spustí dvoufázovou likvidaci, od logického smazání až po vysokonapěťové spálení paměťových čipů Po aktivaci je úložiště nevratně mrtvé a přichází i o záruku; míří na novináře, úřady, advokáty a firmy, které vozí citlivá data Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.6.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Co znáte ze špionážních filmů přenesla společnost TeamGroup do nenápadného kapesního disku: pošlete textovku a uložená data jsou pryč, a s nimi i celé úložiště. SSD T-Create Expert P35SG totiž disponuje vlastním 4G modemem. Jak sebezničení probíhá? Hlavní finta je v tom, že P35SG nemusí být k ničemu připojený. Tchajwanský výrobce do něj vestavěl modem pro 4G LTE, takže disk visí na mobilní síti sám o sobě – nepotřebuje k tomu počítač ani Wi-Fi. Když se dostane do nesprávných rukou nebo se prostě ztratí, pošlete na něj zprávu a likvidaci spustíte na dálku. Samotné mazání běží ve dvou krocích. Nejprve proběhne hloubkové logické smazání obsahu, vzápětí přijde na řadu vysokonapěťový proces, který fyzicky poškodí samotné paměťové čipy. Cílem je, aby z dat nezbylo nic obnovitelného – ani pro forenzní laboratoř. Server Tom’s Hardware k tomu dodává, že jde o patentovaný dvoustupňový mechanismus. Pro ty, kdo dálkovému ovládání nevěří, má TeamGroup v rukávu i sourozence P35S. Vypadá a maže stejně, jen místo SMS spoléhá na fyzické tlačítko (viz obrázek výše). Tahle verze jede po USB 3.2 Gen2 rychlostí kolem 1 000 MB/s, váží 42 gramů a nabídne se v kapacitách 256 GB, 512 GB, 1 a 2 TB. Konkrétní parametry dálkové varianty zatím výrobce nepotvrdil. Co je důležité vědět Zničení je samozřejmě nevratné: po aktivaci je disk podle výrobce trvale nepoužitelný a končí i jeho záruka. Spustit pojistku omylem tedy znamená přijít o data i o hardware naráz. A pak je tu otázka, na kterou zatím nikdo nezná odpověď: jak přesně se dálkový příkaz ověřuje. TeamGroup nezveřejnil, čím je SMS spouštěč chráněný proti podvržení čísla nebo sociálnímu inženýrství – a disk navíc ke spuštění potřebuje mobilní signál, takže v místě bez pokrytí dálková pojistka neplatí. Komu je T-Create Expert P35SG šitý na míru Na fotky z dovolené tenhle disk rozhodně necílí. Smysl dává spíš tomu, kdo s sebou nosí data, jejichž únik by byl skutečný problém – výrobce jmenuje terénní techniky, novináře, úřady, výzkum, advokáty nebo průmyslové projekty. Cenu ani datum prodeje TeamGroup zatím neoznámil; disk se zatím ukázal jako koncept na veletrhu Computex 2026. Co na takový disk říkáte vy? Zdroje: Tom’s Hardware, Igor’sLAB O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Computex externí disk hardware ssd úložiště Zabezpečení Mohlo by vás zajímat Xiaomi má nový chytrý trezor! Je malý, levný a odemknete ho za půl sekundy Jakub Kárník 10.12.2024 Huawei prodává v Jižní Koreji mimořádně levný SSD. Nemusíte být smutní, pokud ho neseženete Libor Foltýnek 2.1.2025 7 způsobů, jak lze obejít zámek obrazovky Karel Kilián 9.11.2015 Microsoft připustil možnost instalace Windows 11 na "nepodporovaný hardware", ale příliš nejásejte Libor Foltýnek 12.12.2024 Test LIDL Smart Home: Dveřní senzor, zvonek a automatizace Marek Houser 26.11.2021 Microsoft je nekompromisní! Tyhle počítače Windows 11 prostě nedostanou Peťo Vnuk 5.12.2024