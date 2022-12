Komerční článek

Lámete si hlavu s dárkem pro vaše náročné teenagery? Poradíme vám, jak se stát rodiči roku. Mladá generace vyrůstá na technologiích a ty jsou pro ně stejně nezbytnou součástí života jako ponožky. Rozhodně ale potěší víc. Darujte svým dětem nový telefon nova 10 SE od Huawei, který byl vyvinut právě s ohledem na jejich potřeby – stylový, výkonný a s kvalitním fotoaparátem.

Generace Z jsou mladí lidé, kteří prakticky vyrostli s nějakou technologickou hračkou v ruce. Není tedy překvapením, že pokud jde o vánoční dárky, příliš je nenadchne, když pod stromečkem najdou obyčejné ponožky.

Skutečnost, že dnešní mládež se nespokojí jen tak s něčím, si uvědomuje i společnost Huawei, která před nedávnem představila svůj nejnovější smartphone. Huawei nova 10 SE je kombinací elegance a prvotřídního výkonu v podobě mimořádné výdrže baterie, stylového designu a výjimečného fotoaparátu, který zvládne zachytit i ty největší fotografické výzvy a natočit originální TikTok videa.

Focení, které tě baví

Focení, natáčení, střih či sdílení fotek a videí – to mají dnešní teenageři prakticky zakódováno v DNA. Vždyť první, co udělají hned po probuzení, je otevření některé z foto aplikací. I proto jsou jejich požadavky na kvalitu vysoké. Naštěstí, na to mysleli i inženýři v Huawei a selfie kameru vybavili 16 MP a hlavní fotoaparát 109 MP. Zadní fotoaparát doplnili o ultraširokoúhlý objektiv, který zachytí i rozlehlé výhledy. Nechybí ani makro fotoaparát pro detailní fotografie.

S Huawei nova 10 SE mohou mladí předvést své party oufity nebo sdílet skupinové fotografie v dokonalém osvětlení. Fotoaparát zabírá víc světla díky snímačům s ultra vysokým rozlišením. Pokročilá technologie redukce šumu zajišťuje, že i snímky zhotovené v horších světelných podmínkách se mohou chlubit optimálním jasem, menším obrazovým šumem a zvýrazněnými detaily fotografie.

Při focení nočních portrétů navíc zachytí Huawei 10 SE vzhled a pohyb objektů tak, že vypadají jako ve skutečnosti – všechna dobrodružství budou zachycena tak, jak se doopravdy stala. Huawei ale nezapomíná ani na milovníky videí nebo těch, kteří rádi sdílejí svůj život v aplikacích jako je TikTok nebo Instagram. Ať už zveřejňují příspěvky o svém životě, architektuře nebo nečekané momentky, mohou se spolehnout na kvalitní záběry, které pobaví nebo inspirují jejich sledující.

Superrychlé nabíjení a pořádná výdrž

Novinka od Huawei přichází s novou vylepšenou výdrží baterie, herními možnostmi a zábavnými funkcemi, a nabízí tak zážitky, které dnešní mladí od svého smartphonu očekávají. Podporuje navíc superrychlé nabíjení 66W Huawei SuperCharge, díky kterému trvá nabití telefonu na plnou kapacitu pouhých 38 minut. Podle laboratorních testů Huawei plně nabitá baterie vydrží až 12 hodin, takže si nemusí dělat starosti s nošením nabíječky do školy nebo na přednášky.

Pokud jde o hraní her, dnešní mládež vyžaduje od chytrého telefonu prvotřídní výkon bez otravného sekání, které by jim ubíralo na herním zážitku. Huawei nova 10 SE proto přichází s funkcí Turbo Touch, která vylepšuje dotykovou odezvu displeje, aby smartphone zaznamenal i rychlé dotyky obrazovky více prsty najednou.

Ladí ke každému stylu

Rodiče dobře ví, že pokud jde o módu či estetickou stránku věci, nikdo nemá vyšší nároky něž právě teenager. Naštěstí i design patří k silným stránkám této smartphone novinky. Star Orbit Ring fotoaparátu se na světle krásně třpytí a vytváří diamantový lesk. Jeho povrchová úprava je vysoce odolná proti každodennímu opotřebování, šmouhám, vodě nebo poškrábání.

Huawei nova 10 SE přichází ve dvou odvážných mladistvých barvách: Starry Silver a Starry Black, doplněnými o klasický design. Obě barevná provedení představují svůj vlastní estetický styl, aby vyhověla originálnímu vkusu každého teenagera.

Pokud máte doma aspiranta na dárek, potěšte ho na Vánoce špičkovým smartphonem, který navíc nezrujnuje rodinný rozpočet – prodává se na 9 499 Kč na e-shopu Huawei a u maloobchodních prodejců.