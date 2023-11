V dnešním světě, kde je streamovací obsah králem, a technologické firmy bojují o pozornost diváků, americká vesmírná agentura, oznámila spuštění vlastní on-demand streamovací služby, nazvané NASA+. Nejde jen o další streamovací službu s televizními seriály nebo filmy ale má ukázat vesmír z pohledu, který byl dříve přístupný pouze vědcům a astronautům. Měla by být představena už 8. listopadu.

We launch more than rockets. This month, we launch our new streaming service, NASA+. https://t.co/McWnWOKXSu

No subscription req.

No ads. No cost. Family friendly!

Emmy-winning live shows

Original series

On most major platforms pic.twitter.com/5ffjptumUJ

— NASA (@NASA) November 1, 2023