V minulém roce si společnost Feral Interactive připravila další port oblíbené PC hry na mobilní zařízení. A to konkrétně skvěle hodnocená strategie z druhé světové války s názvem Company of Heroes. Nyní se na Android dostal i datadisk v podobě Company of Heroes: Opposing Fronts, který přidává dvě nové kampaně a několik dalších novinek.

Ke hraní strategie Company of Heroes: Opposing Fronts potřebujete základní hru

Jak už jsme psali výše, hlavní novinkou jsou dvě kampaně. Konkrétně se jedná o osvobození Caen z počáteční fáze Operace Overlord (bitva o Normandii), kde budete mít na starost vojáky britské 2. armády. Druhou kampaní je Operace Market Garden. V ní se naopak pokusíte zastavit Spojence s německými elitními tankovými jednotkami. Obě armády jsou pak nově dostupné i v režimu přestřelka.

Company of Heroes: Opposing Fronts – Out now for iOS and Android

Strategie Company of Heroes: Opposing Fronts také vylepšuje dynamické efekty počasí a otevírá nové možnosti taktik. Datadisk je samostatně nespustitelný a nenaleznete ho tak ani v obchodě Google Play. Nejprve potřebujete základní hru Company of Heroes za 440 Kč. Následně přímo ve hře můžete Opposing Fronts pořídit za částku 120 Kč.

Company of Heroes Feral Interactive

Hráli jste již Company of Heroes na Androidu?

Zdroj: droidgamers.com