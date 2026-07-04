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Steam Machine má nečekaný kompromis, který snižuje výkon. Při jeho vysoké ceně je to k zamyšlení

  • Valve dodává Steam Machine s jediným modulem RAM, čímž přišel o rychlejší dvoukanálový režim paměti
  • Benchmark od Gamers Nexus ukázal ztrátu výkonu až 19 % v náročných úlohách a kolem 15 % v některých hrách
  • Důvodem je opět krize cen pamětí — Valve nedokázalo levně sehnat dvojici menších modulů

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
4.7.2026 06:00
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steam machine oficialni na bezovem pozadi

O tom, že Steam Machine vyšel dráž, než si mnozí přáli, a že za to může nedostatek pamětí, jsme psali nedávno. Teď se ukazuje, že úsporná opatření se nepodepsala jen na ceně, ale i na výkonu. Nový benchmark totiž potvrdil, že rozhodnutí osadit kostku jediným modulem RAM stojí nemalý kus výkonu.

Co benchmark ukázal

Valve překvapilo kupující tím, že Steam Machine dodává s jedním 16GB modulem DDR5 místo dvojice menších. Tím pádem stroj běží v pomalejším jednokanálovém režimu. Firma sice tvrdila, že ztráta výkonu bude zanedbatelná, jenže testy serveru Gamers Nexus mluví jinak.

Nejvýraznější propad ukázala komprese v programu 7-Zip, kde dvoukanálová konfigurace dosáhla o 19 % vyššího skóre. A doplatily i některé hry. Baldur’s Gate 3 v rozlišení 1080p ztratilo v jednokanálovém režimu kolem 15 % průměrné snímkové frekvence, podobně dopadlo i The Outer Worlds 2 s propadem necelých 15 %. Závěr Gamers Nexus byl jednoznačný — Valve si tímto kompromisem výrazně přiškrtilo procesor.

Proč jeden modul tolik bolí

Trochu techniky na vysvětlenou. Dvoukanálový režim funguje tak, že systém čte data ze dvou paměťových modulů současně, čímž zdvojnásobí propustnost paměti. S jediným modulem o tuto výhodu přijdete. U Steam Machine to bolí o to víc, že má integrovanou grafiku, která si systémovou paměť sdílí s procesorem — a právě grafika je na nedostatek propustnosti obzvlášť citlivá.

Než ale propadnete panice, je třeba čísla zasadit do kontextu. Oněch 19 % je nejhorší případ z náročné výpočetní úlohy, nikoli běžný stav. Řada her je na tom mnohem lépe — tituly jako Black Myth: Wukong nebo Starfield, které více zatěžují grafiku, rozdíl skoro nepocítí. Skutečný dopad tedy hodně závisí na konkrétní hře. Připomeňme, že za celým kompromisem stojí pokračující krize cen pamětí, o které jsme psali samostatně:

Herní počítač Steam Machine od Valve na béžovém pozadí
Valve chce Steam Machine zlevnit, zatím to ale nejde. Může za to nedostatek pamětí Adam Kurfürst Zprávičky

Dá se s tím něco dělat?

Dobrá zpráva pro kutily zní, že paměť ve Steam Machine je vyměnitelná. Testeři sice nedokázali stroj rozběhat se dvěma 8GB moduly, ale po přidání druhého 16GB modulu (tedy 32 GB v dvoukanálu) vše fungovalo, jak má. Dvoukanálový režim si tak teoreticky pořídíte sami — stojí to ovšem peníze navíc a vyžaduje zásah do útrob.

Valve každopádně slibuje, že jakmile ceny pamětí klesnou, přejde na dvojici 8GB modulů, a změnu specifikace prý kupujícím oznámí předem. Jenže podle šéfa Micronu se nedostatek pamětí nemusí zlepšit dřív než kolem roku 2030, takže na to si počkáme. Připomeňme, že Steam Machine se v Česku prodává přes Steam od 1 039 eur (kolem 25 500 Kč) — a za tu cenu by leckdo dvoukanálovou paměť čekal v základu. Kompletní přehled o ceně a výkonu najdete v našem článku:

Steam Machine
Steam Machine jde konečně do prodeje! Známe cenu, dostupnost i výkon Vašek Švec Zprávičky

Vadil by vám takový kompromis, nebo byste si paměť prostě sami doplnili?

Zdroje: Notebookcheck, Gamers Nexus

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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