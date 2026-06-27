Steam Machine za 67 tisíc? Překupníci už útočí a někteří jedinci si předražený počítač opravdu koupí Hlavní stránka Zprávičky Steam Machine od Valve vychází 30. června, ale překupníci ho na eBayi nabízejí ještě před startem za absurdní ceny Některé inzeráty žádají až 3 200 dolarů (kolem 67 000 Kč) za balení, které oficiálně stojí 1 128 dolarů Valve přitom zavedl rezervační loterii právě proto, aby scalperům zabránil — moc to nefungovalo Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 27.6.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Scénář, který se v herním světě opakuje s každým žádaným kusem hardwaru, je tu zase. Valve teprve rozesílá rezervační e-maily na Steam Machine, do prodeje míří 30. června, a překupníci už si mnou ruce. Na inzertních portálech se objevily nabídky za částky, ze kterých přechází zrak. Trojnásobek ceny, a někdo to platí Loterie proti scalperům, která neuspěla Vyplatí se to vůbec? Trojnásobek ceny, a někdo to platí Konkrétní čísla berou dech. Inzeráty na eBayi startují kolem 1 700 dolarů (zhruba 36 000 Kč), nejdražší kousky ale atakují 3 200 dolarů, tedy kolem 67 000 korun. To je u základní 512GB varianty s ovladačem, která od Valve oficiálně stojí 1 128 dolarů — překupníci tak chtějí téměř trojnásobek. A nejde jen o plané pokusy: jeden inzerát za 2 800 dolarů (asi 59 000 Kč) je už označený jako prodaný, takže se opravdu našel někdo, kdo přemrštěnou cenu zaplatil. Loterie proti scalperům, která neuspěla Tady je ta ironie. Valve si byl problému s překupníky dobře vědom, a tak přístup k Steam Machine pojistil randomizovanou rezervační loterií — zájemci se museli předem registrovat a náhodný los pak určil, kdo si smí zařízení koupit. Cílem bylo vyšachovat boty i scalpery. Jak je ale vidět, část vylosovaných kusů stejně okamžitě skončila v přeprodeji. Limitovaná dostupnost na startu prostě překupníky láká až moc. Za vysokou cenou samotného zařízení přitom stojí stejná příčina, kterou letos řešíme u hardwaru napříč trhem — krize cen pamětí a úložišť, hnaná poptávkou po čipech pro umělou inteligenci. Valve dokonce přiznalo, že původní cíl pod tisíc dolarů už není reálný a že Steam Machine prodává prakticky za výrobní náklady, bez dotace, jakou si u konzolí mohou dovolit Sony nebo Microsoft. Stejný tlak ostatně nedávno zvedl ceny i jinde, například u Xboxu. Vyplatí se to vůbec? Stručná odpověď zní: za cenu od překupníků rozhodně ne. Steam Machine je kompaktní herní počítač se SteamOS, pod kapotou má šestijádrový procesor AMD Zen 4 a grafiku RDNA 3 na úrovni zhruba Radeonu RX 7600. Výkonem to není žádný zázrak — metu 4K při 60 fps zvládá jen díky upscalingu FSR z nižšího rozlišení, takže o nativní 4K nejde. Za částku, kterou chtějí scalpeři, si pořídíte výkonnější sestavu nebo konzoli PS5 Pro a k tomu hromadu her. Pro české zájemce je dobrá zpráva, že Steam Machine se prodává přímo přes Steam — základní 512GB model startuje na 1 039 eurech (kolem 25 500 Kč). Pokud jste se do první vlny nedostali, nejrozumnější je počkat. Valve sice zatím neoznámil termín další dávky rezervací, ale slibuje, že další kusy se brzy objeví. Nakrmit překupníky se nevyplatí nikdy. Připlatili byste si u žádané novinky překupníkovi, nebo zásadně počkáte na oficiální prodej? Zdroj: Notebookcheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář herní konzole Steam Steam Machine Mohlo by vás zajímat Pamatujete na Atari? Chystá se mobilní herní konzole Gamestation Go, vypadá naprosto skvěle Libor Foltýnek 5.1.2025 Herní zpověď roku 2024 je tady! Steam odhaluje vaše nejstřeženější herní tajemství Adam Kurfürst 20.12.2024 Obří slevy na PlayStation! Cena konzole spadla na minimum, pohádkově levné jsou i skvělé hry Adam Kurfürst 30.5.2024 Češi, Kingdom Come: Deliverance je na Steamu za hubičku! Připravte se na dvojku za cenu jednoho piva Jakub Kárník 2.9.2024 Nástupce PSP překvapí celý svět. Má umět spouštět hry z PS5! Jakub Kárník 25.11.2024 Zapomeňte na Portal. Sony chystá návrat legendy, nové PSP bude umět přehrávat hry z PS5! Jakub Kárník 2.2.2024