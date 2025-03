Steam spustil jarní výprodej. Tyhle tituly pořídíte za hubičku

Pokud si občas rádi zahrajete na počítači, jistě znáte Steam. Řada herních titulů je tu k dostání „free to play“ jiné jsou za poplatek. V poslední době světem a Českém hýbe především hit Kingdom Come: Deliverance II, a pokud patříte mezi fanoušky tohoto tuzemského RPG, měli byste na něj zamířit, protože spustil svůj jarní výprodej. Ten ale bude trvat pouze do kalendářního začátku jara, tedy do 20. března do 10 hodin.

Zmiňovaná hra Kingdom Come: Deliverance II bohužel ve slevě není. Zato jedničku Kingdom Come: Deliverance můžete nyní pořídit se slevou 75 %, tedy za pouhých 7,49 eur (asi 190 Kč). A s velkou slevou pořídíte i další bonusy a související produkty.

100 her v akci

Valve prostřednictvím Steamu nyní nabízí stovku her se slevami ve výši několika desítek procent. Některé oblíbené tituly seženete i jen za desetinu původní ceny. Pokud ale stojíte o ty nejlepší a nejzajímavější, připravte se na to, že i teď stojí 20 až 40 dolarů.

Na své přijdou i ovšem i milovníci klasik, které ani jindy nestojí žádný balík. Teď jsou ale třeba jen za euro či dvě. A to je až příliš lákavá nabídka, které se téměř nedá odolat. Takhle výhodně můžete nyní získat Doom, Enter the Gungeon nebo třeba The Elder Scrolls.

Jedinou podmínkou pro stažení hry je bezplatná registrace na Steamu. Pak už vám stačí jen ujistit se, že vaše zařízení splňuje alespoň minimální systémové požadavky pro danou hru a že máte dostatek paměti pro její stažení. Počet her není nijak omezený a jediným omezením je tady snad jen místo na disku a stav vašeho bankovního konta.

Zdroj: Steam