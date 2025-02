Konečně! Kingdom Come: Deliverance II už je ke stažení. Kolik stojí a jaké jsou možnosti?

Reklama

O pokračování úspěšné české hry Kingdom Come: Deliverance se mluví de facto už od vydání „jedničky“ v roce 2018. Příběh Jindřicha ze Skalice se měl dalšího dílu dočkat již v roce 2024, ale vývojáři z Warhorse Studios nakonec stanovili datum vydání na 4. února 2025.

Hru si můžete zakoupit buď digitálně, nebo jakožto fyzickou kopii. Předprodeje odstartovaly už vloni v srpnu a na Steamu už nyní patří k nejprodávanějším hrám vůbec.

3 edice, různé bonusy

Kingdom Come: Deliverance II si budete moci zahrát ve 3 variantách. V základu si můžete pořídit standardní edici Day one, jejíž součástí bude bonusový quest The Lion’s Crest. Prodává se za 1 214 Kč na Epic Games, za 59,99 eur (asi 1 515 Kč) na Steamu; na e-shopu Xboxu a PlayStationu stojí 1 649 Kč.

Dále je k dispozici Zlatá edice (Golden Edition), která navíc obsahuje také Expansion Pass a Gallant Huntsman’s Kit. Díky prvnímu zmíněnému budou mít hráči v budoucnu možnost získat 3 rozšíření. Cena je v tomto případě 79,99 eur (asi 2 020 Kč) na Steamu a 1 619 Kč na Epic Games; na Xbox a PlayStation obchodě stojí shodně 2 129 Kč .

Nejkomplexnější je pak Sběratelská edice, která obsahuje všechny výše popsané výhody a navíc je v ní řada dárků:

30 cm vysoká soška Jindřicha Šedivce

látková mapa Kutné Hory

sada smaltovaných odznaků

dopis, který ve hře má Jan Ptáček

sběratelské karty King’s Rebels

Cena Sběratelské edice Kingdom Come: Deliverance II byla stanovena na 5 100 Kč pro všechna zařízení, ale velmi rychle byla vyprodaná.

K zakoupení je ale ovšem třeba i jen samotný soundtrack ze hry, který stojí na Steamu 9,99 eur (asi 250 Kč).

Na čem si zahrajete Kingdom Come: Deliverance II?

Hru Kingdom Come: Deliverance II si u nás můžete koupit a zahrát s kompletní českou lokalizací. Dostala tedy nejen český dabing, nýbrž i titulky. Robert Hájek v ní namluvil Jana Ptáčka, Karel Zíma zase Kozlíka, Zuzana Hykyšová nadabovala kořenářku Boženu a Dan Vávra se tu objeví jakožto Hanuš.

Zahrát si můžete klasicky na počítači, případně na Xboxu nebo PlayStationu. Pro úspěšné spuštění hry je pak potřeba splnit alespoň základní parametry. Co se týká PC verze, budete potřebovat nejméně:

Windows 10

Procesor Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600

16 GB RAM

NVIDIA GeForce GTX 1060 ( 6GB), AMD Radeon RX 580

100 GB volné paměti

Pro hraní na konzoli budete potřebovat buď Xbox Series X/S nebo PlayStation 5 (případně PlayStation 5 Pro). Na PlayStationu 5 a Xboxu Series X budou k dispozici 2 grafické režimy a buď upscalované 2K rozlišení 1440p s 60 fps, nebo upscale rozlišení 4K se snímkovací frekvencí 30 fps. Pokud máte VRR panel, tak hra ho bude podporovat. Na Xboxu Series S dostanete oproti tomu jen rozlišení 1080p a snímkovací frekvenci 30 fps.

Stahování hry v předstihu

Kingdom Come: Deliverance II si můžete stáhnout v předstihu a nemusíte čekat až na 4. února na 17:00 hodin, kdy bude oficiálně spuštěna. Na Xboxu je možné stahovat ji už od 28. ledna. Majitelé konzolí PlayStation5 ji mohli začít stahovat 2. února. A ti, kdo si hodlají zahrát na počítači, se dočkají už dnes. Verze pro PC je k takzvanému preloadu na Steamu k dispozici od 3. února od 17 hodin.

To znamená, že vše už budete mít ve svém zařízení připravené a úderem páté hodiny odpolední v úterý 4. února hru můžete spustit a pustit se do nového dobrodružství.

Plánujete zahrát si Kingdom Come: Deliverance II?

Zdroj: Steam, Epic Games, Xbox, Warhorse Studios