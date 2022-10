Toužíte po Steam Decku? Konečně je ve volném prodeji

Když se řekne přenosná herní konzole, v posledních letech se etalonem tohoto pojmu stalo hlavně zařízení Nintendo Switch, které dlouho nemělo žádnou větší konkurenci. Změnilo se to až letos na jaře, když společnost Valve představila svůj Steam Deck. Nová příruční konzole, která kromě špičkového hardwaru stojí také na přímém spojení se známým herním obchodem, však byla dlouhé měsíce dostupná pouze pro omezené množství šťastlivců ze seznamu čekatelů. To se nyní mění, jelikož Steam Deck konečně vyráží do volného prodeje.

Steam Deck is available now, without reservation!

Konzole je mimo jiné i v ČR k dostání ve třech různých variantách dle dalších služeb či příslušenství. Základní model vyjde na 419 eur, tedy asi 10 300 Kč. Další dvě verze jsou za 549 eur (cca 13 500 Kč), respektive 679 eur (16 600 Kč). Na trh se oficiálně volně vydávají také různé kousky licencovaného příslušenství.

V prvé řadě originální dokovací stanice. Zbytek nenese přímo Steam Deck logo, ale jde o licencované doplňky. Jde třeba o stojánky a ochranná pouzdra. Současně se zařízením Steam Deck a jeho příslušenstvím je nyní oficiálně volně dostupná také konzole PlayStation 5.

Zdroj: aheadlines