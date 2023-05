Před několika dny jsme vám přinesli srovnání dvou cenově i parametrově velmi blízkých telefonů Redmi Note 12 Pro+ a Xiaomi 13 Lite, mezi kterými by mohli nejen fanoušci těchto dvou čínských značek (ale jednoho výrobce) volit při výběru nového mobilu. Mezi těmito modely skutečně není až tak moc rozdílů, takže pokud by někdo z čtenářů měl o něco větší rozpočet a chtěl by znát rozdíly i v porovnání s dražšími variantami z řady Xiaomi 13, dnes zkusíme do porovnání zařadit i modely Xiaomi 13 a Xiaomi 13 Pro.

Srovnání parametrů: Redmi Note 12 Pro+ vs. Xiaomi 13 Lite vs. Xiaomi 13 vs. Xiaomi 13 Pro

Z řady Redmi Note 12 jsme pro toto srovnání opět vytáhli ten nejvybavenější model a tentokrát jsme ho do tabulek zařadili nejen s cenově stejně drahým modelem mateřské značky Xiaomi, ale i s jeho vybavenějšími variacemi. Znamená to automaticky, že bude mezi telefony ve všech ohledech jen propastnější rozdíl? Překvapivě ne.

Meet Xiaomi 13 Series | Behind the masterpiece

Design, displej, výkon a baterie

Redmi Note 12 Pro+ Xiaomi 13 Lite Xiaomi 13 Xiaomi 13 Pro rozměry 162.9 x 76 x 8.9 mm 159.2 x 72.7 x 7.2 mm 152.8 x 71.5 x 8.0 mm 162.9 x 74.6 x 8.4 mm hmotnost 210 g 171 g 185 g 210 g displej 6,67″ OLED

120Hz

standardní jas 500 nitů

HDR10+

Dolby Vision

Gorilla Glass 5 6,55″ AMOLED

120Hz

standardní jas 500 nitů

HDR10+

Dolby Vision

Gorilla Glass 5 6,36″ AMOLED

120Hz

standardní jas 1 200 nitů

HDR10+

Dolby Vision

Gorilla Glass 5 6,73″ AMOLED

120Hz (LTPO)

standardní jas 1 200 nitů

HDR10+

Dolby Vision

Gorilla Glass Victus rozlišení 1080 x 2400 px (395 ppi) 1080 x 2400 px (402 ppi) 1080 x 2400 px (414 ppi) 1440 x 3200 px (522 ppi) procesor Mediatek Dimensity 1080 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 baterie 5000 mAh 4500 mAh 4500 mAh 4820 mAh nabíjení 120W 67W 67W 120W bezdrátové ne ne 50W 50W jack ano ne ne ne stereo reproduktory ano ne ano ano ochrana IP53 IP53 IP68 IP68 čtečka otisků na boku v displeji v displeji v displeji

I když nově přidané modely Xiaomi 13 a Xiaomi 13 Pro na sebe strhávají pozornost díky několika lepším parametrům, ve skutečnosti jsou některé stejné jako u mnohem levnějšího Redmi Note 13 Pro+. Jde například o 120W nabíjení nebo o přítomnost stereo reproduktorů. U celkové kapacity baterie dokonce Redmi telefon vede. Například u procesoru nebo kvality displeje ale příliš velkou konkurencí není.

120W HyperCharge | Redmi Note 12 Pro Plus 5G

Fotoaparáty

Redmi Note 12 Pro+ Xiaomi 13 Lite Xiaomi 13 Xiaomi 13 Pro hlavní 200 MPx, f/1.7, 24mm, 1/1.4″, 0.56µm, PDAF, OIS 50 MPx, f/1.8, 23mm, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF 50 MPx, f/1.8, 23mm, 1/1.49″, 1.0µm, PDAF, OIS 50.3 MPx, f/1.9, 23mm, 1.0″, 1.6µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS ultraširoký 8 MPx, f/2.2, 120˚, 1/4.0″, 1.12µm 8 MPx, f/2.2, 119˚, 1/4.0″, 1.12µm 12 MPx, f/2.2, 15mm, 120˚, 1/3.06″, 1.12µm 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚, AF makro 2 MPx, f/2.4 2 MPx, f/2.4 – – telefoto – – 10 MPx, f/2.0, 75mm, 1/3.75″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3.2x optický zoom 50 MPx, f/2.0, 75mm, PDAF (10cm – ∞), 3.2x optický zoom přední 16 MP, f/2.5, 1/3.06″, 1.0µm 32 MPx, f/2.4, 1/2.74″, 0.8µm 32 MPx, f/2.0, 22mm, 0.7µm 32 MPx, f/2.0, 22mm, 0.7µm

V této tabulce jde vidět hezký důkaz, že počet megapixelů není automatickou zárukou nejvyšší kvality fotoaparátu. Ve starším srovnání s Xiaomi 13 Lite tato hodnota telefonu Redmi 13 Pro+ k převaze stačila, ale proti variantám 13 a 13 Pro už to tak snadné nemá. U jedné ztrácí výhodu optické stabilizace, u druhé pak rozhoduje velikost hlavního snímače, jeho typ autofokusu a také automatické ostření u ultraširokého foťáku.

Cena a varianty

Redmi Note 12 Pro+ Xiaomi 13 Lite Xiaomi 13 Xiaomi 13 Pro 8/256 GB 10 490 Kč 9 990 Kč 19 490 Kč – 12/256 GB – – – 27 490 Kč barvy černá, modrá modrá, černá a růžová černá, zelená, bílá bílá, černá

