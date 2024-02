Bude Spotify dražší? Výsledky za poslední čtvrtletí 2023

Spotify patří k nejoblíbenějším službám současnosti, počet uživatelů přesáhl hranici 600 milionů

Brutální počet uživatelů společnost nepřeklopila do zisku, ale tentokráte to má svůj důvod

Proti minulosti je navíc ztráta spíše kosmetická, firma se koncentruje na budoucnost

Popularita Spotify neustále roste, službu každý měsíc použije přes 600 milionů uživatelů. Proti předchozímu čtvrtletí se jedná o nárůst o 28 milionů uživatelů. Autoři samozřejmě budou trochu smutní, že počet předplatitelů roste pomaleji, ale pořád to jsou velmi solidní čísla. Premium využívá 236 milionů zákazníků.

Jak už jsem ale zmínil v úvodu článku, ani tato rekordní čísla tentokráte společnosti nepomohla k zisku, ztráta 70 milionů euro se může zdát jako obří číslo, ale v minulosti to klidně bylo třikrát tolik a navíc má svůj důvod. Společnost v tuto chvíli není ohrožena nedostatkem peněz.

Ztráta byla způsobena především jednorázovými náklady, které souvisely s hromadným propouštěním. Tyto náklady ovlivnily výsledky za poslední čtvrtletí, z dlouhodobého pohledu ale Spotify samozřejmě ušetří. Celkové tržby za čtvrtletí se meziročně zvýšily o 16 procent a pohybují se nad hranicí 3,5 miliardy euro. Drtivou většinu (přes 80 procent) z těchto peněz zajišťují platící uživatelé, ti co trpí reklamu naopak přináší relativně málo peněz, ačkoliv je jich výrazně více (přibližně 60 procent z celkového počtu uživatelů).

Tarif s reklamou ale jen tak nezmizí, pořád je pro autory lepší z této oblasti generovat alespoň nějaké tržby než nic. Mimochodem – zkusíte si tipnout, kolik měsíčně utrží na jednom uživateli, který neplatí předplatné, ale toleruje reklamy? Pohybujeme se na hranici 15 korun.

Spotify – hudba a podcasty Spotify AB

Finanční budoucnost je paradoxně částečně v rukou úředníků v Evropě a současně společnosti Apple. Spotify patří k největším kritikům nových pravidel, které Apple představil před několika týdny. Pokud by autoři v Evropě přistoupilo na nová pravidla, pak by se mohlo těšit na milionové faktury každý rok za překročení povolené kvóty stahování (Apple nabízí vývojářům jeden milion stažení zdarma, každé další je ale hodnoceno částkou 50 centů, tedy přibližně 12 korunami). To by účetnictví příliš nevylepšilo. Vzhledem k současné kondici Spotify je ale pravděpodobné, že cena předplatného nějakou dobu vydrží bez výraznějších změn.

Používáte Spotify?

Zdroj: Spotify