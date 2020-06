Chce snad být Spotify jako YouTube Music? Podívejte se, co chystá

Hudební streamovací služba Spotify je bezpochyby jednou z nejlepších ve svém oboru, pro mnohé tou úplně nej. I na takové pozici je ale potřeba neusínat na vavřínech a uživatelům čas od času poskytnout nějakou pozitivní novinku. O jednu se tato služba asi brzo pokusí. Spotify se pravděpodobně hodlá přiblížit konkurenční platformě YouTube Music tím, že nabídne přehrávání videoklipů ke skladbám. V současnosti umí Spotify zobrazovat u přehrávané skladby obal alba a také takzvaný Canvas. To je prostor, do kterého mohou umělci umisťovat ilustrační osmisekundová videa či jiné pohyblivé prezentace. Video by ale mělo v této službě brzy dostat větší prostor.

Obal alba se zobrazuje běžně, Canvas se dá otevřít po kliknutí na název skladby ve spodní části displeje. Jak nyní objevila známá blogerka Jane Manchun Wong, Spotify testuje i nový prostor pro přehrávání videí, pravděpodobně celých videoklipů. Položka má být součástí nového horního menu (mrkněte na obrázek) právě v sousedství obalu a alba a funkce Canvas.

Z věty “zatím nevíme, co tu bude” je patrné, že vývojáři Spotify nemají jasno, jestli v nové sekci půjde o celé videoklipy. Ale bylo by to logické. Fanoušky této audiovizuální kombinace to potěší, zvukové fajnšmekry asi moc ne. Přehrávání s videem by se totiž rozhodně podepsalo na datovém toku a je možné, že by ve výsledku mohla při přítomnosti pohyblivých obrázků trpět kvalita hudby.

Zdroj: 9to5