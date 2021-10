Spotify podcasty konečně dostanou trochu vlídnější prostředí

Posloucháte rádi podcastové pořady na Spotify? A co říkáte na jednoduchost jejich prostředí? Zatímco někomu takové minimalistické provedení s malým množstvím ovládacích a rozptylujících prvků vyhovuje, najdou se pochopitelně i zastánci názoru, že by se u epizod mohly objevit nějaké možnosti interakce. Jestli patříte do druhé skupiny, těšte se na novinky. Spotify chystá pro podcasty několik designových a funkčních změn.

První novinkou má být sekce Q&A neboli otázky a odpovědi. Posluchači podcastu budou mít možnost v průběhu vysílání i po něm zasílat do komentářů dotazy směřující k dané epizodě. Autor, kterému otázky dorazí v soukromé zprávy, k nim bude mít právo přidat odpověď, zveřejnit je a případně i připnout nahoru. Pod Spotify podcasty míří také ankety, ve kterých naopak mohou posluchači odpovídat skrze poskytnuté možnosti na položené otázky. V tomto případě budou reakce veřejně viditelné včetně statistik.

Obě novinky prý budou v první fázi testování omezeny jen na mobilní Android a iOS aplikace Spotify. Navíc budou dostupné pouze u pořadů, které jsou do éteru nahrávány skrze dceřiný nástroj Anchor.

Zdroj: aheadlines