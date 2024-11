Spotify zasadilo ránu vývojářům! Omezilo jim přístup k cenným datům

Spotify nabízí vývojářům přístup k různým funkcím a datům prostřednictvím API

V poslední změně podmínek omezilo dostupnost některých dat, jako jsou informace o poslouchaných skladbách

Spotify se ohání bezpečností, ale zdá se, že ve skutečnosti jde o boj s umělou inteligencí

Spotify, stejně jako jiné velké aplikace a služby, poskytuje API pro vývojáře aplikací třetích stran. Využívají to například navigace, které umožňují ovládat přehrávanou hudbu přímo z prostředí mapy, aniž by uživatel musel přepínat do Spotify. Spotify v aktualizaci podmínek omezilo přístup k některým informacím, konkrétně ke svým funkcím doporučení.

Společnost Spotify ve středu v příspěvku na blogu vývojářů oznámila, že zavádí limity pro vývojáře třetích stran, kteří chtějí vytvářet aplikace umělé inteligence pomocí dat od jejích posluchačů. Společnost odřízne přístup k informacím o tom, co uživatelé Spotify poslouchají, včetně umělců a skladeb populárních mezi různými skupinami posluchačů. Vývojáři také ztratí přístup k Audio Analysis od Spotify, která rozebírá strukturu a rytmus skladby, a Audio Features, které pokrývají věci, jako je energie skladby a to, zda je akustická. Dále Spotify omezilo přístup ke svým algoritmicky vytvořeným seznamům skladeb.

Spotify

Spotify změny odůvodňuje snahou o zvýšení bezpečnost platformy. Tyto změny ale také zabrání vývojářům ve vytváření modelů doporučování hudby pomocí umělé inteligence, které konkurují těm, na kterých Spotify v posledních letech pracovalo. Zdá se, že se Spotify přidává k dalším velkým společnostem, které se cítí umělou inteligencí ohroženi a nechtějí dávat cenná data jen tak k dispozici.

Vývojáři tvořící aplikace s funkcemi, které Spotify právě odřízlo, z toho nejsou nadšení. Jeden vývojář na komunitním fóru Spotify zmínil, že pracují na aplikaci, která se spoléhala přesně na funkce a data, ke kterým Spotify zrušilo přístup, a nyní se zasekli. “Není kde jinde získat taková data, takže jste pro mě v podstatě zničili posledních pár měsíců práce,” dodal. Mnoho dalších také na fóru požádalo společnost, aby tyto změny přehodnotila a možná vrátila přístup k těmto funkcím, jakmile budou vyřešeny bezpečnostní problémy.

Zdroj: Spotify, Android Police