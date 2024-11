Strava zařízne spoustu zajímavých aplikací. Odůvodňuje to ochranou soukromí

Strava je významná aplikace a služba pro správu sportovních aktivit

Využívá ji 120 milionů uživatelů a její API umožňuje vznik návazných aplikací

Strava se rozhodla API omezit, čímž ohrozí některé aplikace třetích stran

Aplikaci Strava není třeba představovat. Jedná se o jednu z nejpopulárnějších aplikací pro sportovce a milovníky pohybu, která slouží k zaznamenávání a sdílení sportovních aktivit. Díky široké podpoře se stala centrem pro sdílení dat mezi lidmi, a porovnávání dosažených úspěchů. Strava nabízí API (rozhraní), které umožňuje využívání jejích data služeb jinými aplikacemi a službami. A právě pravidla pro toto API se Strava rozhodla změnit způsobem, který může mít velké důsledky.

Strava změny obhajuje ochranou soukromí uživatelů. To by bylo samo o sobě v pořádku, ale Strava vylévá s vaničkou i dítě. Jedna z nejzásadnějších změn totiž zakazuje stahování údajů z jiného, než vlastního účtu. Doteď bylo možné, aby uživatel povolil sdílení vlastních dat. To nově nebude možné. Každý uživatel si bude moci zobrazit pouze svá vlastní data. Pozn.: bavíme se o možnostech API pro aplikace třetích stran. Strava podobnou funkcionalitu nabídnout může.

Strava

Díky sdílení dat ale vznikaly různé statistiky, žebříčky, ale i aplikace pro trenéry, kteří mohli sledovat výkony svých svěřenců. Některé vysoké školy využívají Stravu k monitorování předepsaných výkonů v rámci tělovýchovných předmětů. Toto všechno pravděpodobně nová pravidla znemožní.

Kromě této změny Strava ještě zakázala využití dat pro trénování umělé inteligence. Není mně jasné, proč je přímo toto zmíněno, protože už předchozí změna získání smysluplných dat znemožňuje. Jestli je možné nechat zpracovat umělou inteligencí vlastní data, není z podmínek jasné. Další změnou je požadavek, aby bylo jasně oddělené, kdy uživatel používá Stravu a kdy jinou aplikaci. Aplikace třetích stran nesmějí kopírovat uživatelské rozhraní nebo funkce Stravy.

Nová pravidla platí od 11. listopadu a vývojáři dostali pouhý měsíc na jejich zapracování. To opravdu není mnoho času, zvláště když se jedná o aplikaci, kterou někdo dělal ve volném čase. Dá se očekávat, že některé aplikace omezí svou funkčnost nebo dokonce úplně zaniknou. Je možný také přesun uživatelů na jinou platformu.

Na fóru, kde mimochodem Strava zakázala příspěvky, které kritizují toto rozhodnutí nebo požadují jeho změnu, je v době psaní článku příspěvek, který říká: “Nebudeme si nic nalhávat… moje data získáváte ZDARMA, takže vás mohu používat také ZDARMA.”

Využíváte aplikaci Strava pro sdílení dat?

Zdroj: Strava (1, 2)