Víme, jaké novinky chystá Spotify (nejen) pro účty zdarma

Nový únik odhaluje zatím nepředstavené funkce, které Spotify pilně testuje. Zajímavé vylepšení čekají na všechny uživatele neplacených účtů. I s účtem zdarma teď bude možné využívat offline režim. Radost budou mít i řidiči, kteří poslouchají Spotify v autě. Nových funkcí se dočkají i aktuálně tolik oblíbené podcasty.

Poslech offline byl dlouho jednou z funkcí, která byla výsadou platících uživatelů Spotify. Nově Spotify testuje možnost poslouchat 30 minut denně bez připojení k internetu i pro účty zdarma. Na cestu metrem do práce nebo školy to může leckomu přijít vhod. Další chystaná nová funkce se týká podcastů. Na těch letos Spotify pracuje opravdu pilně. Nyní chystá novou sekci „vaše epizody“, kam si bude možné uložit svoje nejoblíbenější díly ze všech možných podcastů. Pokud jste také často nucení přerušit poslech oblíbeného podcastu, tak díky této funkci se k načatému dílu bude lépe vrcet. Pro play listy se připravuje nová funkce „automatické obnovení“ po jejímž zapnutí se do playlistu sami přidávají nové písničky. Vaše ručně přidané songy, ale zůstanou v playlistu vždy.

Spotify: Listen to new music, podcasts, and songs Spotify Ltd.

Mnoho nových funkcí čeká také rozhraní pro ovládání Spotify při řízení automobilu. Domovská obrazovka Spotify i samotné rozhraní pro přehrávání budou mít větší ikony a přehlednější rozhraní. V režimu pro automobily bude také kladen důraz na propagaci možnosti ovládat Spotify přes Google Asistenta. Všechny funkce byly na Twitteru odhaleny hackerkou Jane Manchun Wong, která se specializuje na hledání připravovaných funkcí v softwaru. Konkrétní podoba novinek se tak do oficiálního uvedení ještě může změnit.

Troje nové hodinky od Fitbitu se poprvé ukazují čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Introducing Spotify Premium Duo

Která funkce vám ve Spotify nejvíce schází?

Zdroj: xdadevelopers