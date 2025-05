Spotify přidalo novinky i těm, kteří si nepředplácí Premium. Víme, jaká vylepšení vás v aplikaci čekají

Spotify vylepšuje zážitek ze streamování hudby. Tentokrát přidává nástroje, které uživatelům poskytnou větší kontrolu nad přehráváním písniček i podcastů – a to jak platícím uživatelům, tak těm, kteří jedou zdarma. Pro uživatele Premium přichází upravená fronta (tzv. Queue) s rychlým přístupem k režimu náhodného přehrávání a opakování. Nyní lze dokonce ve frontě nastavit i „Sleep Timer“, což je funkce, která vám umožní nastavit, jak dlouho se bude na vašem zařízení obsah přehrávat pro případ, že byste uprostřed poslechu propadli spánku.

Do fronty přichází i nástroj „Smart Shuffle“, který doporučí písničky podobné těm, jaké právě posloucháte. Pokud vám však doporučování v rámci funkce Smart Shuffle vadí, můžete ho snadno vypnout přes nastavení Autoplay. I když funkci Spotify myslí dobře, není to to pravé ořechové úplně pro všechny; sama nejsem jejím fanouškem.

Další vylepšení se týká tlačítka „Hide“ – pokud skladbu skryjete, nově se odstraní napříč všemi vašimi zařízeními. Spotify navíc testuje experimentální „Snooze“, díky které si skladbu můžete na měsíc „odložit“ a algoritmus vám ji do té doby přestane nabízet, což je šikovné, pokud si prostě potřebujete od nějaké písničky odpočinout.

Přestože „Snooze“ si ještě vyzkoušet nemůžete, podržením dané písničky v seznamu skladeb se dostanete do výběru možností, kde byste v tuto chvíli už měli najít možnost „Hide“. Tak s jakou otravnou písničkou zatočíte jako první?

Nemám Spotify Premium: jaké novinky čekají mě?

Změny se samozřejmě týkají i bezplatné verze. Každý si teď může pohodlně upravovat playlisty – měnit názvy, pořadí, přidávat titulní obrázky nebo jednodušeji třídit skladby. Zahraniční uživatelé, a jmenovitě ti z Austrálie, Kanady, Irska, Nového Zélandu, Jižní Afriky, Anglie a USA, nyní navíc mohou oblíbené písničky přetvořit do playlistu v závislosti na žánru.

V aplikaci přibylo i nové tlačítko „+“ pro rychlé vytvoření playlistu nebo spuštění společného poslechu přes funkci Blend. Uživatelé Premium tu navíc najdou AI Playlist (mně se například ale ještě nezobrazil) a možnost živého sdíleného poslechu skrze Jam.

Poslední velká zpráva, která se Spotify týkala, byl globální výpadek. Rádi tedy vidíme ze strany Spotify i aktivní snahu vylepšovat požitek z poslechu hudby jak svým předplatitelům, tak i těm, kteří službu využívají zdarma.

Spotify: Music and Podcasts Spotify AB Instalovat (Free) Google Play

Co na nová vylepšení říkáte vy?

Zdroj: Spotify Newsroom, Android Authority