Doslova šílenství vypuklo s příchodem nové sociální sítě Clubhouse. Ta nejprve byla exkluzivitou pro operační systém iOS. K přístupu navíc byla potřeba pozvánka, nedávno se ale aplikace dostala také na Android. Časem však přibyly další sítě tohoto typu. Spotify Greenroom je nejnovějším přírůstkem a stává se dalším konkurentem pro Clubhouse. Co prozatím předběžný přístup nabízí?

V Greenroom od Spotify mohou uživatelé vytvářet místnosti s různými názvy, různými tématy, kam se pak mohou připojit další uživatelé a společně diskutovat nebo jen poslouchat. Pokud se chcete k tématu vyjádřit, je třeba nejdříve odeslat žádost správci místnosti. V případě, že bude vyřízena kladně, můžete po stisknutí tlačítka zapnout mikrofon a začít mluvit. Trochu nepraktické však je, že může mluvit více uživatelů najednou a tedy přes sebe.

Poté, co se připojíte k místnosti uvidíte množství malých ikonek s profilovými obrázky přítomných uživatelů, pokud mají vypnutý mikrofon, zobrazí se u jejich obrázku příslušná ikona. U lidí, kteří aktuálně hovoří, se rozsvítí zelený rámeček kolem jejich obrázku.

Praktickou záležitostí je Kalendář, který se nachází v aplikaci. V něm najdete přehled místností významných “speakerů” a také přesný čas jejich začátku. Ty si můžete přidat do svého kalendáře, díky čemuž nepropásnete jejich začátek.

Welcome to Greenroom, a new live audio experience from @Spotify. Chat about the latest music releases, sports hot takes, need-to-know moments in culture, and anything in between. Drop-in and take the mic 🎤 https://t.co/UcyesnymJu pic.twitter.com/VpZSm8E8d8

— Spotify Greenroom (@SpotifyGrnroom) June 16, 2021