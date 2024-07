Trapas! Spotify zavádí dvoufaktorové ověření, uživatelům komplikuje život

Spotify postupně zavádí dvoufaktorové ověření

Poslouží k vyššímu zabezpečení prémiových účtů

Zatím funguje jen prostřednictvím kódu zasílaného e-mailem

Leckoho už jistě napadlo, jak je zvláštní, že ve Spotify chybí dvoufaktorové ověření. Jelikož se jedná o placenou službu, která je u prémiových účtů přímo propojená s platebními kartami svých uživatelů, jistě by to chtělo dbát na zabezpečení mnohem více. To teď nejspíš došlo i vedení streamovací platformy a postupně zavádí dvoufaktorové ověření při přihlašování z jiného zařízení. Je to ale dost rozpačitý start.

Ve většině případů funguje dvoufaktorové ověření jednoduše tak, že se přihlásíte svým uživatelským jménem a heslem a následně si vyberete, jakým způsobem vám má přicházet bezpečnostní kód (typicky prostřednictvím SMS nebo e-mailu). Ten pak zadáte přímo do přihlašovacího okénka dané služby. A hotovo.

U Spotify ale druhý stupeň přihlašování probíhá prostřednictvím e-mailu. Pouze. Nemáte možnost vybrat si jiný kanál pro zasílání bezpečnostního kódu ani žádnou jinou aplikaci. Navíc musí jít výhradně o e-mail, který byl použit při registraci do Spotify. Ten musíte nejprve ověřit, pak zadat zaslaný kód. Pokud vám víc sedí zasílání přes SMS, máte smůlu – žádnou změnu nemůžete provést.

Další podivuhodností je, že dvoufaktorové ověření není zatím k dispozici všem uživatelům. A není vyžadováno při každém přihlášení z cizího zařízení. A to i když by v takovém případě mělo být bezpodmínečně nutné.

A to nejlepší nakonec. Pokud byste nepatřili mezi běžné uživatele, ale naopak byli na straně umělců – tedy lidí přidávajících na Spotify svou tvorbu – máte dispozici plnohodnotné dvoufaktorové ověření, které funguje vždy a na všech zařízeních. A u něhož si můžete sami vybrat způsob doručení bezpečnostního kódu (e-mail, SMS).

Proč to takhle snadno nejde u všech účtů na platformě, je otázkou.

