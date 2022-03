Po Spotify bude pojmenován největší fotbalový stadion Evropy

Společnost Spotify před několika hodinami oznámila jedno velmi významné partnerství. Zajímat bude hlavně fotbalové fanoušky. Populární hudební a podcastová platforma si plácla s klubem FC Barcelona a po stránce propagace půjde o skutečně gigantickou věc. Pozice hlavního partnera se promítne mimo jiné i do názvu stadionu Camp Nou, aktuálně největšího (a po plánované rekonstrukci do budoucna ještě většího) stadionu Evropy. Jméno sponzora se do pojmenování promítne vůbec poprvé v historii.

Název Spotify Camp Nou a také logo oblíbené služby na dresech mužských i ženských týmů budeme vídat od ročníku 2022/2023. V oficiálním prohlášení se hovoří zejména o příjemném propojení sportu a hudby a vzájemné marketingové pomoci, nicméně v pozadí je potřeba zohlednit fakt, že klub je v posledních měsících v komplikované finanční situaci.

Dá se předpokládat, že nebýt okolností kolem nedostatku peněz (kvůli čemuž vloni mužský tým opustil i hvězdný Lionel Messi), jméno sponzora by se do názvu stadionu pravděpodobně nikdy nedostalo. Finanční hodnota tohoto nového partnerství zveřejněna nebyla.

