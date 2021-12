Mrkněte do svého Spotify. Čeká tam ohlédnutí za rokem 2021

Blíží se konec roku a tak přichází na řadu různé zaběhnuté tradice. I ty z online světa aplikací a služeb. Autoři (a hlavně automatizovaní roboti v pozadí) hudební streamovací platformy Spotify připravili pro uživatele pravidelný přehled toho, co nejen oni v uplynulém roce poslouchali a co by se jim na základě toho mohlo ještě líbit. Analýza je v originále nazvaná Spotify 2021 Wrapped a v češtině nese označení Tvůj rok 2021 v kostce (sleduje snad Spotify dění na české politické scéně?).