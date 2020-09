Pomůže AMD firmě Huawei? Americký výrobce dostal zajímavou výjimku

Jako čtenáři magazínu o Androidu chytré elektronice jste asi dobře seznámeni s kauzou Huawei a restrikcemi ze strany USA. Čínská firma se nyní potýká s problémy nejen na poli softwaru (poslední telefony jsou bez Google služeb a aplikací), ale také na poli hardwaru (pro Huawei významná továrna na procesory TSMC už nebude dodávat čipsety Kirin). Moc dobrých zpráv se z pohledu čínské společnosti neobjevuje. Trochu se alespoň snaží připravovat do budoucna vývojem systému HarmonyOS. Ze strany firem z USA by zájem o spolupráci jistě byl, ale musely by získat výjimku. Jak potvrdil přímo šéf amerického hardwarového giganta, teď má jednu zajímavou v ruce společnost AMD, které by se tak teoreticky mohla v dohledné době nějaká spolupráce s Huawei týkat.

AMD má podle všeho povoleno obchodovat a spolupracovat s několika čínskými firmami, které jsou v současné chvíli na seznamu zakázaných. Neví se, zda jde konkrétně i o vazbu na Huawei, ale i tato vrátka jsou teoreticky otevřená. I kdyby nakonec nedělalo AMD pro Huawei nic (i když třeba na poli procesorů by se pomoc hodila?), je to pro čínskou firmu malá známka naděje. Pokud může výjimku dostat jedna firma, proč by časem nemohly další? Jak ale vím, velkou roli tady hraje nálada prezidenta Trumpa. Pro něj je Huawei v žebříčku nechtěných hodně vysoko.

Co by mohlo být výsledkem spolupráce mezi AMD a Huawei?

Zdroj: Gizmo