Toto jsou prý ceny mobilů řady Samsung Galaxy S22

Mílovými kroky se blíží začátek roku 2022 a tedy i okamžik, kdy korejský Samsung představí své nové vlajkové telefony ze série Galaxy S22. Kolem očekávané trojice přístrojů už samozřejmě prosakují různé úniky a lepší či horší spekulace, ale na přetřes zatím téměř vůbec nedošly například ceny. Poslední odhady hovořily o tom, že nové “eskové” telefony vyjdou na stejné peníze jako ty z řady S21. Nyní ale tipér @TheGalox_ přináší jiné sumy. Vyšší.

$799, $999 & $1199

Maybe a $50 increase on base and plus at maximum, bigger model could see up to a $100 increase.

Keep in mind, Plus and Ultra are expected to have 256gb of base storage pic.twitter.com/kwHs4u21mH

— Anthony (@TheGalox_) November 11, 2021