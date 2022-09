Připravovaný TOP model od fanoušky oblíbeného OnePlus o sobě dává opět vědět. Po uniklých renderech, odhalujících kompletní design včetně navrátivšího přepínače zvukových profilů se nově na internetu objevily kompletní specifikace. Čím mohou zaujmout specifikace OnePlus 11 Pro potenciální zákazníky?

Specifikace OnePlus 11 Pro již nejsou tajemstvím?

Na začátek musíme uvést, že nové informace odhalující hlavní specifikace OnePlus 11 Pro pochází od známého leakera vystupujícího pod účtem @onleaks. Jedná se tedy o informace z mnohonásobně prověřeného zdroje a lze jim tak přikládat poměrně velkou váhu. Patrně málokoho pak překvapí, že novinka má disponovat dosud nepředstaveným čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Ten by se mimochodem svého oficiálního odhalení měl dočkat během akce nazvané Snapdragon Summit pořádané mezi 15 a 17 listopadem. Čipset by pak mělo podporovat 8 až 16 GB RAM. Úložiště by pak mělo nabídnout, pro TOP modely možná trochu podměrečných, 128 až 256 GB.

Displej má mít 6,7″ úhlopříčku a pochopitelně se má jednat o AMOLED panel. Rozlišení má v tomto případě být QHD+ a obnovovací frekvence obrazu má dosahovat 120 Hz. V průstřelu displeje pak máme počítat se 16MPx kamerkou a na zádech se sestavou 50MPx primárního, 48MPx ultraširokého a 32MPx 2x zoom fotoaparátu. A jak jsme se již dozvěděli z uniklých renderů, i letos můžeme počítat se zapojením světoznámé společnosti Hasselblad. Uvnitř má být rovnou 5 000mAh baterie s podporou 100W nabíjení. Uniklé specifikace OnePlus 11 Pro pak uzavírá přítomnost Dolby Atmos, Wi-Fi 6E či Androidu 13 s nadstavbou OxygenOS 13.

Překvapila vás v nějakém ohledu výbava nadcházejícího TOP modelu od OnePlus?

Zdroj: GSMArena.com