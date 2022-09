Rendery OnePlus 11 Pro: Pěkná záda a návrat “toho” přepínače

Sotva se na trhu začali zájemci shánět po telefonu OnePlus 10T, na internet postupně unikají detaily k připravované sérii OnePlus 11. Minimálně jeden její zástupce by se měl ukázat ještě ke konci letošního roku. Pravděpodobně půjde o mimo jiné model OnePlus 11 Pro, k němuž dokonce existují už i neoficiální rendery vytvořené známým “leakerem” OnLeaks ve spolupráci s redakcí Smartprix.

Hey #FutureSquad! I'm back from the Future with 2023's first major leak!😏

Here comes your very first and very early look at the #OnePlus11Pro through crispy sharp 5K renders!

On behalf of @Smartprix -> https://t.co/0esErP2wRa pic.twitter.com/hE1xrysDcU

— Steve H.McFly (@OnLeaks) September 12, 2022