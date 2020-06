Objevil se trik, jak jedním znakem v adrese vypnout reklamy na YouTube

Jeden jediný znak v adrese YouTube videa dokáže zapříčinit, že populární videoportál přestane zobrazovat reklamy. Zní to možná neuvěřitelně, ale je to tak. A stojí za tím dokonce velmi jednoduchý princip založený na zástupnosti jednotlivých webových domén. Malá změna v adrese dokáže “zmást” generátory reklamního obsahu, zatímco standardní obsah webu se běžně načte. Trik je funkční i na dalších webech, můžete to vyzkoušet. A který že speciální znak blokuje YouTube reklamy a inzerci i na dalších stránkách? Je to obyčejná tečka.

Kouzlo tkví v umístění tečky. Tento znak má v identifikaci domén velký význam. Její nepřítomnost či naopak nadbytečnost v různých místech adresy v drtivé většině případů vedou k tomu, že se web vůbec nezobrazí. V tomto případě tento “kouzelný” speciální znak blokuje třeba i reklamy na YouTube. Stačí ji vložit mezi koncovou doménu .com a lomítko. Tedy třeba takto: www.youtube.com./watch?v=it0qg8CilYo. Výsledkem je zobrazení webu, na kterém není uživatel přihlášen a který jednoduše nepřijímá reklamní obsah k zobrazení. Tečka pak v adrese zůstává i při přepínání na další videa. Pokud chcete třeba na party pustit hudební klipy, máte novou alternativu k AdBlocku či premium účtu. Na portálu YouTube Music ale trik nefunguje. Tam celý web s takto umístěnou tečkou spadne.

Používejte trik s rozvahou Myslete ale na to, že díky reklamám weby jako YouTube existují. Zrovna u něj byste asi velkému Googlu velké škody nezpůsobili, ale na jiných webech by podobné praktiky mohly vést k jejich zhoršenému provozu. Na Světě Androida trik nefunguje, zkoušeli jsme to :)

Jak je vůbec možné, že takto umístěná tečka web “nerozsype”? Při tvorbě stránek a jejich umisťováním pod adresu se většinou nemyslí na to, že je potřeba za doménou prvního řádu (v tomto případě .com) vytvářet nějakou “hranici”. Jde to, ale téměř nikdo to nedělá. Podobné vložení tečky pak způsobí, že se načte obsah stránky, ale ke spoustě dalších věcí (v tomto případě přihlášení k účtu a generování reklam) nedojde. Trik byl popsán začátkem tohoto týdne na Redditu a internetem se pochopitelně pěkně rychle šíří. Uvidíme, zda Google či jiní velcí hráči nějak zareagují, aby jeho funkčnost eliminovali.

Vyzkoušeli jste? Funguje vám to?

Zdroj: 9to5