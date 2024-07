Soutěž o 3x nový Galaxy Z: získejte novinku Samsungu mezi prvními!

Komerční článek

Už 10. července nám Samsung představí nové telefony Galaxy Z

Mobil Pohotovost spouští soutěž, kde můžete vyhrát nadcházející skládací vlajku

Do soutěže se můžete zapojit třikrát — na Facebooku, Instagramu a oficiálních stránkách

Novinky řady Galaxy Z přichází. Ve středu 10. července představí Samsung další generaci novinek do rodiny skládací telefonů Galaxy Z. Chcete ihned po premiéře jednu z nich vyhrát? V Mobil Pohotovosti spouští soutěž o 3x novinku Samsung, jejíž premiéra proběhne právě na Galaxy Unpacked v Paříží.

Soutěžte hned 3krát

Každý soutěžící má šanci se do soutěže zapojit hned třikrát – soutěž probíhá na Facebooku, Instagramu i oficiálních stránkách Mobil Pohotovosti. Pokud tedy chcete maximálně zvýšit svoji šanci na výhru, můžete se zapojit na všech třech platformách, přičemž na každé se soutěží o jednu novinku.

Kde všude můžete soutěžit:

U tohoto příspěvku na Facebooku Mobil Pohotovosti

U tohoto příspěvku na Instagramu Mobil Pohotovosti

Na stránce mp.cz/galaxyunpacked

Soutěž probíhá do 10. 7. 2024 do 15:00, tedy do začátku Galaxy Unpacked. Premiéru všech chystaných novinek budete moct tentýž den sledovat přímo na stránce mp.cz/galaxyunpacked, kde bude včas umístěno live stream video.

Mobil Pohotovost GSM s.r.o.

je specialistou na prodej a servis mobilních telefonů a tabletů s více než dvacetiletou historií. Nabízí jak nové produkty z oficiální české distribuce, tak i zánovní a použité přístroje, a vyniká unikátní kombinací služeb, která zákazníkům umožňuje zboží nejenom koupit, ale i prodat, čímž mohou získat výhodnou cenu za nový přístroj. Společnost provádí opravy telefonů většiny značek a poskytuje autorizovaný, záruční i pozáruční servis. Prodejny vás překvapí moderním designem a mladý, profesionální tým vám nabídne individuální a přátelský přístup, ať už přicházíte s jakýmkoli úmyslem – nakoupit, prodat, opravit zařízení nebo získat radu.