Kdo získal Samsung Galaxy S22 Ultra v soutěži se Světem Androida?

Okamžik, na který mnozí z vás napjatě čekali, je konečně tady. Přicházíme s vyhlášením vítěze naší kreativní soutěže o chytrý telefon Samsung Galaxy S22 Ultra, vlajkový model z nedávno představené prémiové série. Kdo tedy složil (podle nás) nejzajímavější básničku a vysloužil si tak zbrusu nový stroj v hodnotě přesahující 30 tisíc korun?

Zrekapitulujme si, že pro zapojení do soutěže bylo potřeba do 15. února 12:00 vytvořit a na internetu veřejně publikovat rýmovanou báseň s použitím hashtagů #GalaxyS22Ultra a #SvetAndroida. Ačkoli byl rozjezd pomalejší (jasně, úkol to nebyl na pár minut), celkový počet soutěžících nás mile překvapil. V evidenčním formuláři se nám nakonec sešly stovky odkazů na kreativní výtvory. Vyhrát však mohl jen jeden…

Vítězem soutěže je vlastně vítězka. Novou majitelkou telefonu Samsung Galaxy S22 Ultra se stává Pavla Vymazalová, která zaujala jak textovým obsahem, tak i formou. Na YouTube umístila velmi povedenou příběhovou rýmovačku, kterou doplnila pohyblivými záběry a kresbami. Tady se v našich očích perfektně sešel um i prokazatelné odhodlání. Však posuďte sami. Pod video přidáváme i plné znění básně.

Soutěž o mobil Samsung Galaxy S22 Ultra na Svět Androida

“Můj modrásek dobře sloužil, ale teď už pokulhává,

#SvetAndroida spustil soutěž, to je dobrá zpráva!

V rýmování zkusím štěstí,

a tak, se podíváme zpátky do minulosti.



Moje S8 jak v bavlnce si hoví,

ochranné sklo a display je stále jako nový.

Střežím ho jak oko v hlavě

a tři roky to zvládám hravě.

Začalo to celkem skřípat,

když se ochranné sklo začalo odchlípat.

Po tom, co jsem sklo odstranila,

začala působit jakási temná síla.

Na parkovišti v Třebíčské nemocnici,

tak tam mi poprvé upadl bez skla na silnici.

Jímala mě hrůza, copak se s ním stalo,

v levém horním rohu, malá rýha…to zabolelo.

To však byl jen slabý odvar, toho, co mě čekalo,

jednoho dne navečer, už se dost smrákalo,

sedím v autě, nic netušíc, přítel na mě zavolá:

„Vyskoč z auta, pojď se kouknout, to je ale potvora!“

Vyskakuji hbitě z auta, mobil padá, sklo se tříští,

tentokrát však na Dukovanském parkovišti,

vydávám ze sebe jen tichý vzlyk,

vždyť to je jen obyčejný brouk střevlík.

Stále se uklidňuji, je to dole v rohu, display stále funguje,

i když prstem po přejetí, střípky skla do mě vpichuje.

V tom mě popadá rezignace,

říkám: „To už nemůže být horší více!“

To však byla pouze moje domněnka,

z omylu vyvedla mě, obyčejná hmoždinka.

Jednoho dne, v sobotu to bylo – hmoždinky došly,

pro další do stavebnin jsme se prošli.

Jednu hmoždinku jsem si vzala jako vzorek,

ve stavebninách jsem ji položila na nákupní stolek.

Paní prodavačka mi další hmoždinky s sebou zabalila,

tu jednu jsem v rychlosti do kapsy hodila a za nákup zaplatila.

Za pár delších okamžiků vytahuji z kapsy mobil,

hledím na něj a říkám si: „No ty seš deb*l!“

Omlouvám se za ty slova, ale praskliny šly ve špatném směru,

a dvě mi jedou přes kameru.

Srandu si nedělám,

tohle napsal život sám!

V jedné kapse mobil a hmoždinka,

tak na to opravdu není hezká vzpomínka.

Tak si říkám, chtělo by to změnu,

ale značce Samsung věrná zůstanu.

Na tu hořkou pachuť pádů,

už opravdu nemám náladu.

Proto bílému #GalaxyS22Ultra slibuji,

že stejnou chybu už nikdy nezopakuji,

vždy jak staré ochranné sklo odstraním,

tak ho ihned za nové vyměním!”

Po textové stránce patřil tento výtvor k těm úplně nejlepším a dodatečná kreativita mu pak pomohla k celkovému vítězství. Gratulujeme! Za všechny ostatní příspěvky do soutěže samozřejmě děkujeme a těm, kteří nevyhráli, přejeme štěstí do dalších výzev. Dorazilo nemálo opravdu skvělých básní (vtipných, dojemných i úctyhodně technických), které se probojovaly až do užšího výběru, nicméně slíbenou odměnu mohla získat pouze jedna. Věříme, že jsem vybrali dobře.

Model Galaxy S22 Ultra (už jej testujeme, shodou okolností také v bílé barvě) dostal v nové generaci velmi důležitý úkol – snoubit vlastnosti řady S s typickými prvky série Note, která je oficiálně u ledu. To se projevilo zejména tím, že má telefon integrované pero S Pen. Na první pohled je také hned znatelné, že letošní vlajková loď převzala ze sesterské řady také design s plochou spodní a horní hranou. Od ostatních dvou modelů se také viditelně liší zpracováním prostoru kolem zadních fotoaparátů.

Gratulujeme vítězce a děkujeme všem soutěžícím!

Současně děkujeme české pobočce Samsungu za věnování telefonu do soutěže.