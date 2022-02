Testujeme Samsung Galaxy S22 Ultra. Napište si o detaily

Na tento okamžik jsme se opravdu těšili. A spousta našich čtenářů jistě také. Do redakce nám dorazil zbrusu nový vlajkový telefon Samsung Galaxy S22 Ultra a my se hned pouštíme do jeho podrobného testování. Na novinku, která má kvůli uspání řady Note minimálně pro letošní rok kompletně vládnout Galaxy mobilům (ohebňáky prominou), si brousí zuby nejen fanoušci korejské značky.

Parametry a ceny modelu Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22 Ultra rozměry a hmotnost 77,9 x 163,3 x 8,9 mm, 229 g systém Android 12 / One UI 4.1 displej 6,8” Edge QHD+ 120Hz

Dynamic AMOLED 2X

ultrazvuková čtečka fotoaparáty Ultraširoký 12 MPix

• f2,2, úhel záběru 120˚Širokoúhlý 108 MPix

• Dual Pixel AF, OIS, f1,8, úhel záběru 85˚Teleobjektiv 10 MPix

• 3x optický Zoom, f2,4, úhel záběru 36˚Teleobjektiv 10 MPix

• 10x optický Zoom, f4,9 úhel záběru 11˚Přední 40 MPix

• f2,2, úhel záběru 80˚ procesor Exynos 2200 baterie 5 000 mAh

45 W kabelové nabíjení

15 W bezdrátové nabíjení

UWB ano barvy černá, bílá, zelená, vínová varianty a ceny 8/128 GB za 31 999 Kč

12/256 GB za 34 499 Kč

12/512 GB za 36 999 Kč

Pro některé zájemce bude rozhodující zhodnocení v recenzích a my u té naší tradičně dáváme zvídavým čtenářům příležitost promluvit do její finální podoby. Pokud máte tip, na který detail při testování Galaxy S22 Ultra nezapomenout, nebo na který se speciálně zaměřit, neváhejte napsat do komentáře. Pokusíme se všem požadavkům v rámci možností vyhovět. PS: Jak jsme slíbili, ještě dnes vyhlásíme vítěze naší soutěže o tuto bílou variantu.

Co byste se chtěli z testu Galaxy S22 Ultra dozvědět?s