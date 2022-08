Sony zdražuje Playstation 5. Na kolik nově vyjde v Česku?

S dostupností Playstationu 5 je to stále těžké a to i přesto, že od jeho vydání uplynou brzy dva roky. Prostě nemůžete jít jen tak do obchodu a být si jistí tím, že v něm konzoli najdete. Naopak s největší pravděpodobností budete muset sáhnout po některém z e-shopů, které ji prodávají citelně dráž. A situace nevypadá růžově ani teď. Sony totiž oznámilo, že zvedá cenu konzole, což se týká i České republiky, jak uvedl web Vortex.

Zvýšení ceny se týká jak edice s mechanikou, tak i té digitální. Důvodem je dle Sony vysoká inflace i náročné ekonomické prostředí a hlavní prioritou zůstává zlepšení dostupnosti konzole. Firma se navíc nemusí příliš obávat toho, že v důsledku zvýšení cen přijde o některé zákazníky. Podle některých odhadů měla prodat více než 21 milionů konzolí, což je přibližně o 8 milionů více, než prodal Microsoft nových Xboxů.

A s jakými cenami tedy můžeme v nejbližší době počítat? Digitální edice bude vycházet na 11 790 Kč a disková pak na 14 490 Kč. Sony si tedy bude za konzoli účtovat o tisícikorunu více. Pokud byste se chtěli dozvědět, jak si objednat Playstation 5 v zajímavých bundlech třeba z Polska, mrkněte na náš návod.

Podařilo se vám sehnat Playstation 5?

Zdroj: Vortex, GSMArena