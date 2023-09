Sony Xperia 5 V navazuje na své předchůdce

V kompaktním těle se nachází Snapdragon 8 Gen 2

Nejistá podpora a vysoká cena od pořízení snadno odradí

Potvrdily se předchozí úniky, společnost Sony oficiálně představila model Xperia 5 V, který bude jedním z mála kompaktních výkonných Androidů na trhu. Bohužel se to neobešlo bez mnoha kompromisů, k těm se dostaneme později. Většina současných telefonů si je navzájem hodně podobných (ve světě chytrých hodinek je situace bohudíky jiná), Sony ale patří k malému počtu výrobců, kteří nedají na trendy a dělají věci po svém. Ne vždy to ale nutně je ku prospěchu. Pojďme si podrobněji představit novinku od Sony.

Rozměry jsou příjemných 154 x 68 x 8,6 milimetrů, hmotnost celých 182 gramů. Telefon tedy nepatří k těm nejlehčím, ale z velké části za to může baterie s kapacitou 5000 mAh. Svou výdrží se Xperia 5 V zařadí k premiantům. Když už jsme u baterie – energii doplníte pomocí kabelu nebo bezdrátově. Sony nikdy nepatřilo k rekordmanům v rychlosti nabíjení, stačit musí kombinace 30 W a 18 W. Samozřejmostí je odolnost proti vodě a prachu, telefon má certifikaci IP68. Sony patřilo k průkopníkům voděodolnosti a je fajn, že se na tom během let nic nezměnilo.

Kompaktní rozměry Xperia 5 V “pomohou” přehřívání

U rozměrů se na chvíli zastavím, takto úzký telefon se skvěle drží v ruce. Pro někoho nemusí být tento faktor důležitý, ale je to příjemné. Na zadní straně se nachází dvojice fotoaparátů, ten hlavní má optickou stabilizaci obrazu a rozlišení 48 megapixelů. Druhým je širokoúhlý kolega s rozlišením 12 megapixelů. Na těle nechybí ani klasický sluchátkový konektor jack, k dispozici budou tři barevné varianty. Design na mě zatím atraktivně nepůsobí, třeba ale bude zkušenost s reálným telefonem v ruce lepší.

Úložiště s kapacitou 128 GB nabízí telefony za tři tisíce

Kompaktním rozměrům odpovídá OLED displej s úhlopříčkou 6,1 palce a rozlišením 2520 x 1080 pixelů. Obnovovací frekvence je 120 Hz, displej ale nepodporuje LTPO technologii. Kromě 120 Hz tak v nastavení můžete zvolit ještě 60 Hz, nic jiné není k dispozici a to je škoda. Výrobce se rozhodl použít stejný displej jako u loňského modelu a to považuji za chybu. Vzhledem k vyšší ceně bych očekával použití těch nejlepších technologií. Alespoň zde máme tvrzené sklo Gorilla Glass Victus druhé generace. Díky rozměrům displeje kamkoliv pohodlně dosáhnete, to ovládání usnadňuje.

Výkon zajistí Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, který je doplněn o 8 GB operační paměti. Ale už teď mám obavy z přehřívání… Tím trpěly prakticky bez výjimky všechny předchozí modely a neočekávám, že by se to podařilo vyřešit právě nyní. Předchozí modely se dokázaly solidně zahřát už po několika minutách nahrávání videa, u Sony pravděpodobně dobře ví, proč neumožňují nahrávání videa v 8K rozlišení. Při přehřátí dochází ke snížení výkonu, telefon ale rovnou může omezit některé funkce. Pořád existuje šance, že Sony Xperia 5 V příjemně překvapí a na přehřívání trpět nebude. Jak jsem zmínil, velké naděje si nedělám.

Bude mít Xperia 5 V nejhorší podporu mezi topmodely?

Za co si výrobce nezaslouží pochvalu je kapacita interního úložiště. 128 GB je hodnota u takto drahých mobilních telefonů nezvykle nízká, podobnou kapacitu už dnes nabízí telefony, jejichž cena se pohybuje na hranici tří tisíc korun. Situaci lehce zachraňuje podpora paměťových karet, která se už v dnešní době vidí málokdy, ani ta ale nízkou kapacitu úložiště neomlouvá. Dražším telefonem s touto velikostí úložiště už je snad jen iPhone 14 Pro, jiný telefon mě z hlavy nenapadá. Na těle najdete také stereo reproduktory, v oblasti zvuku potěší podpora LDAC. V rámci předobjednávek bývají k telefonům Sony téměř vždy přibalována špičková bezdrátová sluchátka, snad tomu tentokráte nebude jinak.

Už v úvodu jsem mluvil o nejisté podpoře ze strany Sony. Pojďme se konkrétněji podívat na zkušenosti se staršími telefony Sony, které patřily k nejdražším na trhu. Sony Xperia 1 II byla představena v únoru 2020, poslední update na telefon dorazil v červnu 2022, tedy o dva roky a čtyři měsíce později. A to je na telefon s cenovkou 30 tisíc korun slabé, velmi slabé. Sony Xperia 5 II byla představena v září 2020, podpora ukončena v říjnu 2022. U nejnovější vlajkové lodě Sony slibuje dvě aktualizace Androidu a tři roky bezpečnostních záplat. A to je z mého pohledu málo, přitom Sony používá téměř čistý Android, jehož aktualizace by neměla být komplikovaná a drahá. Sony Xperia 5 V jde do prodeje ještě s Androidem 13, ačkoliv Android 14 už je za rohem. Android 15 příští rok bude pravděpodobně znamenat konečnou…

Xperia 5 V | Official Product Video – A smartphone that’s right for you​

Sony Xperia 5 V je zajímavý telefon, o tom nelze diskutovat. A sám výrobce jistě tuší, že prodeje nebudou nijak oslnivé. Podle všeho mu to ale nevadí a nehodlá na svém přístupu nic měnit. Máme zde kompaktní a výkonný Android s kvalitním fotoaparátem. A současně nejistou podporou, malým úložištěm a starším displejem. Navíc za cenu, která konkuruje nejdražším telefonům na trhu, předpokládá se na hranici 24 000 korun. Podobný koktejl funkcí a designu nebude pro každého, ale své zákazníky si najde. Pokud by telefon neměl problémy s přehříváním (uvidíme za pár týdnů), nabídnul 4 aktualizace operačního systému místo současných dvou a navrch LTPO technologii u displeje, pak bych se nebál jej doporučit. Třeba se dočkáme příští rok…

Jak se vám líbí Xperia 5 V?

Zdroj: Sony