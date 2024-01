Opožděný dárek! Který výkonný kompakt dostal Android 14?

Kompaktních mobilních telefonů je na trhu už jen pár a neustále mizí

Najít výkonný kompaktní přístroje je téměř nemožné, ale výjimky ještě existují

Sony XPERIA 5 V patří k posledním mohykánům a nyní obdržela nejnovější Android 14

Společnost Sony už dříve uvolnila Android 14 pro svou vlajkovou loď, kterou zatím zůstává XPERIA 1 V. Relativně rychle se aktualizace objevila pro další mobilní telefon, nebylo to ale pro model Sony XPERIA 5 V! Přednost dostala relativně levná XPERIA 10 V, majitelům ale samozřejmě update přeji.

Jen si nejsem úplně jistý, jestli typický majitel modelu Sony XPERIA 10 V aktualizaci ocení. Změn je minimum a vzhledem ke specifikacím prostě tento telefon nikdy raketou nebude. Na začátku roku 2024 ale Sony konečně uvolňuje Android 14 pro svou kompaktní vlajkovou loď.

Změny podle očekávání nejsou velké, ostatně jinak tomu nebylo ani u předchozích modelů. Výrobce zmiňuje nové upozornění na notifikace pomocí přisvětlovací diody, vylepšená byla funkce Nearby Share, kterou u svého současného telefonu používám každý den. Pravděpodobně největší radost budou mít majitelé Sony XPERIA 5 V ze zkratek na zamykací obrazovce. To je věc, kterou hodně postrádám u svého Xiaomi s HyperOS, zkrátka výrazně usnadňují používání vybraných funkcí. Ne že by to byla úplně revoluční funkce, bez které by telefony nefungovaly. Ale je fajn, že Sony tuto novinku neodmítlo.

Ostatně telefony Sony nabízí velmi čistý operační systém Android, který je doplněn o několik málo aplikací. Přesto se výrobce nepyšní úplně předpisovou podporou… Obě loňské vlajkové lodě ještě obdrží Android 15 a to by měla být konečná, Android 16 už telefony nedostanou, ačkoliv ještě nějakou dobu budou dostávat nové bezpečnostní záplaty. U telefonů s cenou na hranici 30 000 korun mi tato podpora nepřijde ideální, prakticky všichni konkurenti jsou na tom lépe. Snad se Sony poučí v roce 2024 a zkusí to jinak.

Zdroj: Sony