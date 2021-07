Před pár dny jsme vás informovali o tom, že Sony Xperia 1 III dostane pouze jednu hlavní aktualizaci Androidu. To vzbudilo samozřejmě nejen v komunitě Sony slušný poprask a firma dnes vše uvedla na pravou míru a zároveň tuto informaci vyvrátila.

Sony Xperia 1 III dostane minimálně Android 13

Sony prý plánuje do svého vlajkového telefonu alespoň dvě aktualizace operačního systému Android, takže se majitelé mohou těšit i na Android 13. Sice se stále nedostáváme ke tříleté podpoře Samsungu nebo dokonce pětileté u Googlu (od Pixelu 6), ale je to alespoň nějaká útěcha pro ty, kteří si telefon objednali. K prvním zákazníkům má telefon dorazit již v srpnu a to s předinstalovaným systémem Android 11.

Sony Xperia 1 III: The Ultimate Enthusiast Phone!

Pro Sony by byla jediná aktualizace velká ostuda. Obzvlášť pro tak drahý a prémiový telefon jakým Xperia 1 III určitě je. Vždyť nabízí 6,5″ OLED panel s rozlišením 3 840 x 1 644 pixelů, tedy jeden z vůbec nejjemnějších displejů na trhu. Pokračovat bychom mohli čipsetem Snapdragon 888, skvělými fotoaparáty nebo prémiovým zpracováním.

Zdroj: tisková zpráva