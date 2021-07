Vážně? Vlajkový Sony mobil prý čeká jen jeden další Android

Většina výrobců mobilních telefonů se v dnešní době snaží potěšit své zákazníky tím, že jim zajistí (nebo snad alespoň slíbí) přístup k co největšímu množství systémových aktualizací a bezpečnostních záplat. Aby telefony vydržely co nejdéle použitelné, odolné proti útokům a s nejnovějšími funkcemi. Velmi zajímavý posun v tomto udělat například Samsung, který u některých telefonů a tabletů zajistí až pětiletou podporu. Oproti tomu se prý podpora u vlajkového Sony mobilu Xperia 1 III týká jen období dvou let, což zahrnuje pouhý jeden posun k novější verzi Androida.

S touto velmi překvapivou informací přišel nizozemský server DroidApp, který se na podporu zeptal přímo tamní pobočky Sony. Dostalo se mu odpovědi, že se počítá s dvouletou podporou, což běžně znamená jeden přechod na nové vydání Androida a dvouleté zajištění měsíčních záplat. Vzhledem k tomu, že telefon Sony Xperia 1 III vyrazil na trh s jedenáctým Androidem, je nejspíš řeč jen o verzi 12.

Nad tímto vyjádřením se pozastavují redaktoři i zákazníci po celém světě. A tak nějak se čeká na to, jestli informaci někdo jiný ze Sony nevyvrátí. Pokud by se ukázalo, že jde o pravdu, byla by to hodně smutná zpráva, která popírá současný trend. Navíc u telefonu za více než 30 tisíc korun.

Jak dlouhou podporu má váš mobil?

Zdroj: Droid App