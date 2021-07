Některé Samsung mobily dostanou exkluzivní pětiletou podporu

Je to pár měsíců, co společnost Samsung k radosti svých zákazníků a fanoušků oznámila čtyřletou podporu aktualizací a bezpečnostní updatů u vybraných telefonů a tabletů. V březnu jsme se dozvěděli i to, v jakých periodách bude tento obsah do přístrojů odesílán. Jak se zdá, korejský gigant, jde ještě o další krok dál. Aktualizované záznamy na webu prostřední Knox hovoří o tom, že některé telefony a tablety Samsung dokonce čeká pětiletá podpora.

Pětiletá podpora pro telefony a tablety Samsung

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Note20 Ultra

Galaxy Note20

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20+

Galaxy S20

Galaxy XCover5

Galaxy Tab Active3

Do této exkluzivní “Enterprise” skupiny bylo momentálně zařazeno deset uvedených zařízení. Majitelé tabletu Galaxy Tab Active3 se mohou těšit na pětileté updaty každé čtvrtletí. Pro devět mobilů pak bude platit po dobu čtyř let měsíční záplatování a navrch jeden rok čtvrtletních updatů. Současně s těmito změnami byl na dříve oznámený seznam pro čtyřleté záplaty doplněn nový telefon Galaxy A32 5G.

Jak je na tom s periodou záplat váš mobil?

Zdroj: Gizmo