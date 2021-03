Samsung upřesnil, jak bude fungovat jeho čtyřletá podpora zabezpečení

Korejský Samsung nedávno oznámil příjemnou novinku, která se týká vydávání bezpečnostních updatů pro jeho mobilní přístroje. Firma se rozhodla je nově poskytovat po dobu čtyř let od vydání daného modelu. Jde o dobrou zprávu, která jistě potěšila nemálo majitelů mobilů a tabletů této značky. Ukončení podpory je totiž často důvodem přechodu k novému zařízení. Nebylo nicméně úplně jasné, jaký systém bude pro čtyřletou podporu bezpečnostních updatů Samsung přístrojů zaveden. Teď už to víme, jelikož společnost aktualizovala svůj web se seznamy telefonů a tabletů a přidala potřebné popisky.

U vlajkových a nejnovějších telefonů a tabletů platí, že budou dostávat updaty každý měsíc. Jakmile jsou zařízení starší, spadnou nejčastěji do čtvrtletní periody. A pro přístroje starší než dva roky bude od nynějška platit dodávání záplat dvakrát do roka. Není to úplně komfortní rychlost, ale jistě lepší. Přikládáme seznam Samsung mobilů a tabletů, které nový systém pro čtyřletou podporu bezpečnostních updatů aktuálně zařazuje přesně do této sekce. Tedy pro záplaty 2x za rok.

Galaxy S8 Lite, Galaxy Note FE

Galaxy A6, Galaxy A6+, Galaxy A7 (2018), Galaxy A8+ (2018), Galaxy A8 Star, Galaxy A8s, Galaxy A9 (2018)

Galaxy J2 Core, Galaxy J3 (2017), Galaxy J3 Top, Galaxy J4, Galaxy J4+, Galaxy J4 Core, Galaxy J5 (2017), Galaxy J6, Galaxy J6+, Galaxy J7 (2017), Galaxy J7 Duo, Galaxy J7 Prime2, Galaxy J7 Pop, Galaxy J7 Top, Galaxy J7 Max, Galaxy J7 Neo, Galaxy J7+, Galaxy J8

Galaxy M10, Galaxy M20

Galaxy Tab A (2017), Galaxy Tab A 10.5 (2018), Galaxy Tab S3, Galaxy Tab S4, Galaxy Tab E 8 Refresh

Jak je na tom nyní váš Samsung mobil / tablet s podporou?

Zdroj: sammobile