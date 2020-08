Uniklo video ke sluchátkům Sony WH-1000XM4. Budou (opět) nejlepší?

Japonská firma Sony by měla velmi brzy ukázat nová bezdrátová sluchátka WH-1000XM4. Půjde o nástupce populárního modelu WH-1000XM3, který po právu obsadil první místo v několika žebříčcích TOP Bluetooth sluchátek světa. Díky americkému Walmartu jsme se mohli nedávno podívat na několik parametrů a také jejich cenu. A nyní už máme pohromadě v podstatě všechny důležité specifikace, neboť uniklo oficiální promo video propagující Sony WH-1000XM4 v celé kráse.

Sony WH-1000XM4 Official Promotional Video Leak

S předchozí generací by měla sluchátka sdílet například třicetihodinovou výdrž, 40mm měniče a samozřejmě aktivní potlačení hluku. To je vlastnost, která těmto sluchátkům přihrává nejvíce bodů. Tentokrát by se měly o chod této funkce starat dva senzory. Máme se dočkat i reakcí nastavení pro různá prostředí. V metru tedy bude fungovat potlačení hluku jinak než třeba na ulici. Při hlášení na nádraží sluchátka mají být dokonce schopna vypnout potlačení ruchu a kromě hudby k uživateli “pustí” i důležité oznámení. Fungovat to má i naopak. Když bude nositel sluchátek mluvit, hudba se pozastaví a opět zapne po konci řeči.

Oficiální video k Sony WH-1000XM4 také zmiňuje, že budou sluchátka schopná poznat, zda jsou na uších. A podle toho vypínat či zapínat přehrávání. Zmíněno je i ukládání nastavení pro různé lokace a také přítomnost hlasových asistentů od Googlu a Amazonu. Rychlejší nabíjení má zajistit 5 hodin fungování po pouhých deseti minutách na nabíječce. Nová Sony WH-1000XM4 uvidíme pravděpodobně již 6. srpna.

Která nová funkce vás zaujala nejvíce?

Zdroj: aheadlines