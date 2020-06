TOP bluetooth sluchátka od Sony čeká čtvrtá verze. Walmart ukázal i cenu

Poznali jste z nadpisu, která sluchátka máme na mysli? Hudební a zvukoví fajnšmekři asi tuší. Jde o model WH-1000XM3 od Sony a titul “celosvětově nejlepší” si zaslouží díky umístění na první příčce v mnoha odborných žebříčcích. Ve většině z nich vévodí zejména díky excelentnímu aktivnímu potlačení hluku. Pokud tady chcete namítat, že jdou některá lepší, hádat se nebudeme. Zrovna obor sluchátek je hodně založený na subjektivních pocitech. Tato sluchátka každopádně v mnoha testech a posouzeních poráží i konkurenty od Sennheiser, Bose či AKG a právem jsou oblíbená i u spousty uživatelů. Jak se asi dalo předpokládat, letos se dočkáme novějšího modelu. O dost možná nechtěné odhalení sluchátek Sony WH-1000XM4 se postaral americký obchodní řetězec Walmart, kterému k nim na internet unikla produktová stránka. Není to v případě tohoto řetězce poprvé. Takže jsou buď jeho zaměstnanci pěkně nepozorní, nebo jde o záměr. Přiložené fotografie pocházejí z dříve prováděné certifikace Anatel.

Odhalení Sony WH-1000XM4 obsahuje i oficiální cenu

Díky tomuto úniku skrze stránku e-shopu víme i o některých parametrech včetně ceny. Vypadá to, že se Sony drží hesla “když to funguje, tak to neopravuj” a změny nebudou nijak radikální. Vychvalované potlačení hluku bude samozřejmě přítomno a zůstane i u 40mm LCP měničů. Stejně tak i třicetihodinová výdrž. Novinkou podle všeho bude integrace pokročilé umělé inteligence pro “vylepšování” komprimovaných skladeb.

Dřívější spekulace hovořily o tom, že Sony hodlá u těchto sluchátek použít mód pro rozpoznání řeči jejich nositele. V případě mluvení by se sluchátka ztišila a po konci promluvy by opět začala hrát. Odhalení Sony WH-1000XM4 na webu obchodu Walmart tento mód potvrzuje. Dokonce je u něj uvedeno, že zvládne reagovat třeba i na hlášení na nádraží. No a cena? Ta bude minimálně v USA stejná jako u předchozího modelu, tedy 348 dolarů. Pokud by to platilo i o českém trhu, budou stát zpočátku oficiálně kolem desíti tisíc korun.

Zdroj: GSMArena