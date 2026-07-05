PlayStation končí s fyzickými disky. Nové hry vyjdou od roku 2028 už jen digitálně Hlavní stránka Zprávičky Sony od ledna 2028 zastaví výrobu fyzických disků pro všechny nové hry na konzole PlayStation Novinky pak vyjdou už jen digitálně – ke stažení z PlayStation Storu i u prodejců Hry vydané dřív i vaše stávající disky zůstávají beze změny Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.7.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Krabicové hry pomalu míří do muzea. Sony potvrdila, že od ledna 2028 přestane pro nové tituly na PlayStation lisovat fyzické disky a plně přejde na digitální distribuci. Fyzické disky se stávají minulostí Firma to oznámila na svém blogu: výroba fyzických disků pro všechny nové hry na konzolích PlayStation skončí v lednu 2028. Od té chvíle se budou novinky prodávat výhradně digitálně – ke stažení přes PlayStation Store nebo u kamenných i internetových prodejců. Sony to zdůvodňuje jednoduše: zákazníci nezadržitelně přecházejí k digitálu a fyzické hry loni tvořily už jen zhruba tři procenta prodejů. Kdo doma sbírá krabičky, může zůstat v klidu. Hry koupené na disku hrát nepřestanete a nemění se ani konzole s optickou mechanikou. Změna se týká čistě lisování nových titulů – všechno, co vyjde do konce roku 2027, zůstane na pultech i ve vaší poličce. Na dokoupení oblíbených kousků fyzicky tak máte čas do začátku roku 2028. Proč to nikoho nepřekvapí? Přesun k digitálu chystá výrobce už roky. PlayStation 5 dostala hned na startu variantu Digital Edition bez mechaniky a loňské PS5 Pro se prodává rovnou bez optické jednotky – disková mechanika je k němu jen volitelné příslušenství. Stejným směrem jde celá branže: Microsoft tlačí digitální Xboxy a Nintendo u Switche 2 láká na levnější stahování. Fyzická edice přitom u velkých her zůstává spíš pro sběratele, i chystané Grand Theft Auto VI dorazí hned v několika edicích s odlišnými cenami. Další trailer na GTA 6 může vyjít už dnes, nebo zítra! Hra se bude prodávat v šesti edicích a známe i ceny Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Co bude s výrobou disků v Evropě? Konec lisování dopadne i na Evropu. Jak napsala rakouská stanice ORF, většina disků pro tenhle trh vzniká v továrně Sony DADC v rakouském Thalgau u Salcburku, která dnes vychrlí kolem 600 tisíc disků denně – a zhruba polovinu z toho tvoří právě PlayStation. Podnik se ale na konec chystá dopředu: rozjíždí výrobu optických mikročoček (třeba pro automobilové blinkry), do níž vložil kolem 30 milionů eur, a všech 300 lidí chce podle vedení udržet díky rekvalifikaci. Naplno se má nová výroba rozběhnout už v roce 2027. Pro hráče má zpráva dvě strany. Digitální knihovna je pohodlná, nezabere místo a hru máte hned – s koncem disků ale mizí i možnost titul půjčit, prodat nebo levně koupit z druhé ruky. A kdo bojuje s pomalým internetem nebo malým úložištěm, na fyzickou kopii dlouho spoléhal. Budou vám krabicové hry chybět, nebo jste na digitál dávno přešli? Zdroje: PlayStation Blog, Engadget, Notebookcheck, ORF O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Hry konzole Playstation PlayStation 5 Sony videohry Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Sony chce konkurovat Tesle, začne vyrábět svůj vlastní elektromobil. Afeela bude ale jen pro bohaté Jana Skálová 7.1.2025 Pozor, WhatsApp od 1. ledna přestane fungovat na spoustě mobilů. Týká se to i vás? Jana Skálová 22.12.2024 Epic Games rozdává 16 skvělých her zdarma, nechybí ani LOTR. Pospěšte si a stahujte! Jana Skálová 16.12.2024 Nejlepší bezdrátová sluchátka do 2 000 Kč: Zazářil Marshall, nechybí nová Xiaomi Jana Skálová 30.10.2024 Tohle jsou nejporuchovější telefony za posledních pět let. Jak si vede vaše značka? Jakub Kárník 19.5.2023