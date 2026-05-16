Další trailer na GTA 6 může vyjít už dnes, nebo zítra! Hra se bude prodávat v šesti edicích a známe i ceny Hlavní stránka Zprávičky Nový leak naznačuje, že GTA 6 vyjde v šesti edicích, cenové rozpětí 60 až 80 dolarů, top edice klidně i 100 Trailer 3 by měl podle úniku přijít ještě před spuštěním předobjednávek, tedy v řádu hodin až dní Předprodej má startovat 18. května, oficiální earnings call Take-Two následuje 21. května Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 16.5.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Když Rockstar něco neoznámí, internet to nějak oznámí za něj. Před spuštěním předobjednávek GTA 6, které mají podle úniků od Best Buy odstartovat 18. května, se vyrojila další várka informací z insiderských zdrojů. Tentokrát se týkají toho, kolik edicí hry vyjde, kolik za ně zaplatíme a kdy konečně uvidíme dlouho očekávaný třetí trailer. Spoiler: pokud má leak pravdu, Trailer 3 možná uvidíme ještě tento víkend. Šest edicí, z toho dvě speciálně pro Pro konzole Trailer 3 možná během několika hodin Zdrojem je insider Detective Seeds, který v posledních měsících sdílel několik přesných informací o vývoji hry. Jeho zdroj zároveň jako první naznačil datum 18. května pro start předobjednávek, takže se na něj hráči v komunitě dívají s relativní důvěrou. Šest edicí, z toho dvě speciálně pro Pro konzole Podle Detective Seeds se GTA 6 bude prodávat v šesti různých edicích. Rozdělení vypadá zhruba takto: tři digitální/fyzické varianty s rostoucí výbavou, jedna vzácnější edice s nadstandardními předměty navíc, a dvě verze určené konkrétně pro konzole — jedna pro PlayStation 5 Pro a Xbox Series X, druhá pro standardní modely. I was given the GTA VI pricing, bundles, and various structures of ordering the game by the same person who gave me the week of pre orders starting which was correct as highlighted by my leaked DM’s that prove I had the info well over a week ago.I am choosing not to put the…— DetectiveSeeds (@DetectiveSeeds) May 14, 2026 Jeden detail stojí za pozornost: konzolové bundle balíky nebudou obsahovat fyzickou kopii hry. Jen digitální kód. To je trend, který herní průmysl tlačí už pár let — bundling herní konzole s hrou bez disku v krabici. Pro hráče, kteří hry rádi sbírají nebo prodávají, to není dobrá zpráva. Cenovka je další kapitola. Detective Seeds uvádí rozpětí 60 až 80 dolarů, ale dodává, že přesnou cenu nemůže sdílet kvůli „dopadům na trh“. Předchozí úniky mluvily přímo o 80 dolarech, což by představovalo další posun v normalizaci dražších AAA titulů. A u top edicí lze očekávat i cenovky kolem 100 dolarů, což pro českého hráče v přepočtu znamená klidně přes 2 300 korun za hru. Trailer 3 možná během několika hodin Zajímavější část leaku se týká marketingového načasování. Detective Seeds v odpovědích na komentáře napsal, že nový trailer vyjde ještě před spuštěním předobjednávek. Pokud předobjednávky startují 18. května, pak je oknem pro Trailer 3 buď 16. nebo 17. května. Tedy dnes nebo zítra. Trailer 2 vyšel 6. května 2025, což vedlo k logickému očekávání, že trojka přijde přesně po roce, tedy 6. května 2026. To se nestalo a fanoušci od té doby čekají na cokoliv. Dlouhodobá spekulace mířila k tomu, že Rockstar vypustí trailer těsně před earnings callem mateřské společnosti Take-Two, který se koná 21. května. To dává marketingový smysl — čerstvý trailer před zveřejněním finančních výsledků jednoznačně dopadne pozitivně na cenu akcií. Zaplatíte za GTA 6 i 80 dolarů, nebo počkáte na slevy? Zdroj: Detective Seeds (X) O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář GTA 6 únik informací Mohlo by vás zajímat Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Xiaomi chystá čtveřici nových koloběžek! Unikly ceny i parametry jarních novinek Jakub Kárník 8.1.2025 Samsung Galaxy A56 má našlápnuto na bestseller! Známe cenu i výbavu Jakub Kárník 1.1.2025 Apple chystá záhadný iPhone 16E. Známe výbavu a pravděpodobně i českou cenu Jakub Kárník 2.1.2025 OnePlus chystá báječné hodinky! Nabídnou otočnou korunku i podporu EKG, představí se brzy Libor Foltýnek 23.12.2024