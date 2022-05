Sonos má hlasové ovládání. Hlášky dodal herec z Breaking Bad

Dřívější spekulace byly potvrzeny. Americká společnost Sonos dle očekávání spouští vlastní hlasové ovládání svých reproduktorů, případně celých propojených systémů. Novinka Sonos Voice Control údajně vznikla nejen z důvodu usnadnění přístupu k oblíbenému obsahu na reproduktorech této značky, ale také s ohledem na ochranu soukromí uživatelů. Veškeré požadavky odeslané na Sonos reproduktory jsou zpracovány výhradně na daném zařízení a nejsou ukládány na žádném cloudu.

Sonos Voice Control se jednoduše aktivuje bezplatnou aktualizací a je kompatibilní se službami Sonos Radio, Amazon Music, Apple Music, Deezer a Pandora. Hlas nově spouštěnému chytrému asistentovi propůjčil herec Giancarlo Esposito, který je známý ze seriálů Breaking Bad (Perníkový táta), Better Call Saul nebo The Mandalorian a také hry Far Cry 6.

Služba bude od 1. června dostupná prozatím pouze v USA, nicméně do budoucna se budou rozšiřovat jak kompatibilní služby, tak i trhy, které budou hlasové ovládání Sonos Voice Control podporovat.

