Google Asistent se učí funkci, která Čechy asi jen naštve

Pomocník jménem Google Asistent patří bezpochyby k tomu nejlepší, co kdy americký technologický gigant vyvinul či vyrobil. Má své fanoušky po celém světě a slouží nespočtu účelů. Konkrétně v ČR je ale v nemilosti, jelikož doposud stále oficiálně nepodporuje český jazyk. To se pak s hořkou příchutí čtou zprávy o různých novinkách, které interakce s Asistentem vylepšují pro cizojazyčné uživatele. Výjimkou asi nebude ani ta aktuální o tom, že přichází tzv. rychlé fráze (Quick Phrases), které umožní zadávat příkazy bez známého spojení “Hey, Google”.

Ukázky nastavení, které se podařilo spustit zásahem do zkoumaného kódu aktuální betaverze, prozrazují, jak bude novinka fungovat. Zatím se předpokládá, že rychlé fráze dostanou právo například zastavovat či odsouvat budík a přijímat či odmítat hovory. Při zapínání režimu, který nevyžaduje známou oslovovací větu, Google upozorňuje na několik úskalí. V prvé řadě nefunguje rozpoznávání řeči, takže vypnout budík nebo třeba zvednout hovor může kdokoli, kdo řekne “stop”, respektive “answer”.

Stejně tak se může stát, že je příkaz zaznamenán z pojmu, který zněl podobně. Fakt, že Google Asistent potřebuje mít v tomto režimu neustále nastražené uši (skeptici by klidně mohli podotknout, že možná kvůli tomu to Google dělá), může vést také k situaci, kdy je příkaz zadán nechtěně. V tuto chvíli není jasné, kdy by se mohly rychlé fráze podívat do ostré verze Asistenta.

Jak moc zatím využíváte Asistenta?

Zdroj: 9to5