Sonos prý chystá svůj největší a nejvýkonnější reproduktor

Reproduktory značky Sonos jsou známé nejen svou kvalitou, ale také decentními rozměry a velmi jednoduchým designem, který nejčastěji podtrhuje zpracování pouze v bílé či černé barvě. O to zajímavěji působí nově zveřejněné informace o reproduktoru s předpokládaným jménem Optimo 2, který se má velikostí i vzhledem z dosavadní produkce dost vymykat. Podle předpokladů by mělo nakonec jít o největší, nejvýkonnější a také nejextravagantnější model.

Redakce The Verge, která se dostala k údajnému 3D renderu chystané novinky, popsala vzhled reproduktoru jako “uzavřený ve funky dvojúhelníkovém plášti”. Velikostně by měl zhruba odpovídat stávajícímu modelu Sonos Five, jehož vystouplá obvodová linie je v podstatě opakem toho, co máme očekávat u Optimo 2. V porovnání s reproduktorem Five by měla mít novinka údajně až dvojnásobně velkou RAM a osminásobek paměti.

Po stránce konektivity jsou zmiňovány Wi-Fi, Bluetooth a také přehrávání přes USB-C. Chybět nemá ani nedávno spuštěné Sonos Voice Control. S těmito parametry by byl očekávaný chytrý reproduktor Optimo 2 skutečně vládcem v rámci vlastní značky. Spekuluje se přitom i o tom, že jej na trh rovnou doprovodí o něco slabší modely Optimo 1 a Optimo 1S.

Zdroj: XDA