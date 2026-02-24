Prémiový soundbar Sonos Arc Ultra zase zlevnil. Má 14 měničů a skvělé funkce Hlavní stránka Zprávičky Sonos Arc Ultra je prémiový soundbar s technologií Sound Motion™, 14 měniči a podporou Dolby Atmos 9.1.4 S kódem ALZADNY15 stojí 23 367 Kč místo 27 490 Kč (sleva přes 4 000 Kč) Po delší době výrazněji zlevnil – jde o jednu z nejvýhodnějších příležitostí, jak pořídit vlajkový soundbar Sonosu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.2.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Populární prémiový soundbar po nějaké době zase zlevňuje. Sonos Arc Ultra aktuálně pořídíte za 23 367 Kč se slevovým kódem ALZADNY15 – a to je o více než 4 tisíce méně než běžná cena 27 490 Kč. Jde o vlajkovou loď značky, která získala ocenění What Hi-Fi? Award a od uvedení v roce 2024 si model na trhu získal slušnou reputaci. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete špičkový prostorový zvuk s Dolby Atmos bez nutnosti složitého systému reproduktorů.⚠️ Zvažte, pokud nemáte TV s HDMI eARC – bez něj nedostanete plnohodnotný Dolby Atmos.💡 Za 23 367 Kč dostanete nejpokročilejší soundbar Sonosu s technologií Sound Motion™, 14 měniči a dvojnásobnými basy oproti předchozí generaci – a to za výrazně nižší cenu než obvykle. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tenhle soundbar zajímavý Tenhle soundbar od Sonosu představuje vrchol toho, co značka aktuálně nabízí. Klíčovou inovací je technologie Sound Motion™, která umožňuje dosáhnout hlubších a silnějších basů v kompaktnějším těle. Podle Sonosu jde o dvojnásobný basový výkon oproti předchozí generaci Arc – a to bez nutnosti dokupovat subwoofer. Zvuk: Dolby Atmos a 14 měničů Arc Ultra využívá 14 přesně vyladěných měničů v konfiguraci 9.1.4 kanálů pro plnohodnotný prostorový zvuk Dolby Atmos. Sedm tweeterů s hedvábnou kupolí zajišťuje jasné výšky a čisté dialogy, dva z nich směřují nahoru pro dedikovaný výškový kanál. Šest středobasových měničů pokrývá střední frekvence. Funkce Zlepšení kvality řeči využívá umělou inteligenci k rozpoznání lidského hlasu a nabízí čtyři nastavitelné úrovně pro optimální slyšitelnost dialogů. Noční zvuk snižuje intenzitu hlasitých zvuků a zvyšuje úroveň tišších – ideální pro sledování filmů, když ostatní spí. KOUPIT SOUNDBAR V AKCI Praktická stránka: připojení, nastavení, ekosystém Připojení k TV probíhá přes HDMI eARC (kabel je součástí balení). Pro plnohodnotný Dolby Atmos je důležité mít TV i streamovací zařízení nastavené na „passthrough“ – bez toho zvuk nebude procházet správně. Soundbar podporuje také Bluetooth 5.3, Wi-Fi a Apple AirPlay 2. Funkce Trueplay™ v aplikaci Sonos automaticky kalibruje zvuk na akustiku vaší místnosti – nově funguje i na Androidu, nejen iOS. Ovládat můžete dálkovým ovladačem TV, dotykovými prvky na soundbaru nebo přes aplikaci. K dispozici je i hlasové ovládání přes Amazon Alexa nebo Google Assistant. Arc Ultra funguje i jako prostorový reproduktor pro streamování hudby – můžete ho propojit s dalšími reproduktory Sonos v jiných místnostech. Pro ještě intenzivnější zážitek lze přidat subwoofer Sonos Sub a zadní reproduktory Era 300. Co říkají uživatelé Na Alze má soundbar hodnocení 4,8 z 5 (59 hodnocení) a 93 % zákazníků ho doporučuje. Prodalo se už přes 1 000 kusů s velmi nízkou reklamovaností 0,3 %. Uživatelé nejčastěji chválí čistotu zvuku, silné basy a zážitek z Dolby Atmos. Jeden recenzent píše: „Ak by som to nepočul na vlastné uši, neuveril by som aký zvuk to dokáže vyprodukovať.“ PODÍVAT SE NA RECENZE Kritické hlasy se objevují u několika aspektů. Někteří uživatelé upozorňují, že pro Dolby Atmos musíte mít správně nakonfigurované HDMI eARC a passthrough na TV i streamovacím zařízení – jinak zvuk neprojde. Držák na stěnu není v balení a stojí dalších 2 290 Kč. Někteří očekávali od basů ještě víc – i když většina recenzí uvádí, že subwoofer není nutný, pro náročné posluchače může být přínosem. Aplikace Sonos má podle některých recenzí občasné problémy se stabilitou. Pokud vás zajímají kompletní sestavy, Alza nabízí i zvýhodněné sety – například Arc Ultra + Sub 4 za 49 981 Kč (úspora 2 499 Kč). Další audio produkty ve slevě najdete v aktuálních Alza Dnech. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud chcete špičkový prostorový zvuk bez složitého systému a máte TV s HDMI eARC, tahle sleva je rozhodně zajímavá. Za 23 367 Kč dostanete nejpokročilejší soundbar Sonosu s technologií Sound Motion™, 14 měniči, Dolby Atmos 9.1.4 a možností rozšíření o další reproduktory. Naopak pokud nemáte eARC nebo hledáte cenově dostupnější řešení, vyplatí se zvážit Sonos Beam za 12 590 Kč – i když nedosahuje stejné úrovně prostorového zvuku. Hledáte jiné audio nebo TV příslušenství? Hledáte jiné audio nebo TV příslušenství? Nedávno jsme psali o těchto akcích 👇 Famózní OLED televize LG zlevnila v Česku na 25 tisíc! Dostanete k ní vynikající soundbar zdarma Náhlavní sluchátka Nothing Headphone (1) padají na ceně! Mají famózní výdrž a parádní vzhled Ideální k počítači: Ověřené reproduktory Logitech zase zlevnily! Mají výkon 200 W a certifikací THX VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY15 Používáte soundbar, nebo dáváte přednost klasickému systému reproduktorů? Co je pro vás při výběru důležitější? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 