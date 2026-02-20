Náhlavní sluchátka Nothing Headphone (1) padají na ceně! Mají famózní výdrž a parádní vzhled Hlavní stránka Zprávičky Nothing Headphone (1) jsou první náhlavní sluchátka značky Nothing s 40mm měniči laděnými KEF a adaptivním ANC S kódem ALZADNY15 stojí 6 290 Kč místo 7 690 Kč Výdrž baterie až 80 hodin (bez ANC), podpora LDAC a připojení přes Bluetooth 5.3 i 3,5mm jack Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 20.2.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Nothing je značka, která se nebojí dělat věci jinak – a první náhlavní sluchátka Headphone (1) to potvrzují. Transparentní design, fyzické ovládání kolečkem a páčkou místo dotykových ploch a zvuk laděný britskou značkou KEF. S kódem ALZADNY15 je teď koupíte za 6 290 Kč místo 7 690 Kč, což je cena, za kterou mohou dávat smysl. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete originální sluchátka s obří výdrží, LDAC kodekem a solidním ANC za cenu pod 6 500 Kč.⚠️ Zvažte, pokud jste audiofilové s maximálními nároky na zvuk – za vyšší cenu hrají Sony nebo B&O o něco lépe.💡 Za 6 290 Kč dostanete 80h výdrž, Hi-Res Wireless certifikaci, 6 mikrofonů pro hovory a 3,5mm jack v balení. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč jsou za 6 290 Kč zajímavá volba Výdrž 80 hodin bez ANC (35 hodin s ANC) je v této cenové kategorii bezkonkurenční – většina soupeřů nabízí 30–40 hodin. Rychlonabíjení doplní 5 hodin poslechu za pouhých 5 minut. Podpora kodeku LDAC s Hi-Res certifikací znamená bezdrátový přenos v kvalitě 24 bit / 96 kHz – to u sluchátek pod 5 tisíc není samozřejmost. Adaptivní ANC s potlačením až 42 dB analyzuje okolí každých 600 milisekund. A pokud preferujete kabelové připojení, v balení je i 3,5mm jack kabel a USB-C kabel. Ovládání je čistě mechanické – kolečko pro hlasitost a přehrávání, páčka na přeskakování skladeb. Řada uživatelů v recenzích píše, že je to příjemnější než dotykové ovládání u konkurence. Duální Bluetooth připojení umožňuje plynulé přepínání mezi dvěma zařízeními. V aplikaci Nothing X najdete 8pásmový ekvalizér a možnost sdílet zvukové profily s komunitou. KOUPIT NOTHING HEADPHONE (1) Co říkají uživatelé – a na co se připravit S hodnocením 4,5 z 5 a 85 % doporučením jsou Headphone (1) mezi zákazníky oblíbené. Nejčastěji zaznívá chvála na design, zpracování, výdrž baterie a mechanické ovládání. Jeden z recenzentů přirovnává zvukový projev k vyšší řadě sluchátek a oceňuje LDAC kodek v kombinaci se Spotify Premium. Výtky jsou ale také: několik uživatelů zmiňuje, že zvuk rovnou z krabice není ideální a vyžaduje čas strávený laděním ekvalizéru v aplikaci. ANC je na úrovni starších AirPods Pro – solidní, ale ne špičkové. Sluchátka váží 329 g a některým uživatelům po delším nošení tlačí kolem krku. Nedají se složit, takže pouzdro je poměrně velké – spíš do batohu než do kapsy. A pár recenzentů upozorňuje na nízkou maximální hlasitost, což může vadit v hlučnějším prostředí. Verdikt Nothing Headphone (1) za 6 290 Kč jsou sluchátka pro ty, kdo chtějí něco jiného. Kombinace 80h výdrže, LDAC kodeku, solidního ANC a mechanického ovládání je v této ceně těžko překonatelná. Pokud vám nevadí investovat pár minut do nastavení ekvalizéru, je to za 6 290 Kč super volba. Pokud hledáte další příslušenství ve slevě, projděte si aktuální Alza Dny. VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY15 Dáváte u sluchátek přednost výdrži baterie, kvalitě ANC, nebo zvuku? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Nothing slevy sluchátka Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025