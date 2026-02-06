Ideální k počítači: Ověřené reproduktory Logitech zase zlevnily! Mají výkon 200 W a certifikaci THX Hlavní stránka Zprávičky Logitech Z623 je 2.1 reproduktorová soustava s výkonem 200 W a THX certifikací Na trhu je téměř 9 let, ale stále patří mezi nejoblíbenější volby k počítači S kódem ALZADNY15 stojí 3 144 Kč místo původních 3 699 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 6.2.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Některé produkty prostě fungují a není důvod je měnit. Logitech Z623 se prodává od roku 2018 a pořád sbírá nadšené recenze. Důvod? Za tři tisíce dostanete skvělý zvuk s certifikací od THX. Basy, co rozhýbou sousedy Sestava 2.1 kombinuje dva satelitní reproduktory s pořádným subwooferem. Dohromady nabízí výkon 200 W RMS a certifikaci THX, která garantuje určitý standard kvality zvuku. V praxi to znamená bohaté basy začínající už kolem 30 Hz a čisté výšky – středy jsou o něco slabší, ale to je u této cenové kategorie běžné. KOUPIT NA ALZE Připojení je jednoduché: k dispozici máte 3,5mm jack i RCA (cinch), takže zapojíte počítač, konzoli i televizi. Na pravém reproduktoru najdete ovládání hlasitosti a výstup na sluchátka. Kabely jsou bohužel napevno a relativně krátké – počítejte s tím při plánování rozmístění. Co říká 149 zákazníků Na Alze má soustava 4,8 z 5 od 149 hodnotících – to je výjimečně vysoké skóre. Recenze se shodují: „Za tuhle cenu lepší repro nekoupíš,“ píše jeden uživatel. Opakuje se ale jedno varování: subwoofer je až příliš silný. Většina uživatelů doporučuje nastavit basy maximálně na čtvrtinu, jinak to přehání. A pokud bydlíte v paneláku, jeden recenzent upozorňuje: „Sousedům prý skáče celý byt a je neobyvatelný… a to jedu na pár procent výkonu.“ V rodinném domě paráda, v bytě raději opatrně. KOUPIT NA ALZE Subwoofer váží 7 kg a má rozměry 30 × 28 × 27 cm – není to drobek, počítejte s místem pod stolem. Satelity jsou kompaktnější (20 × 12 × 13 cm). Běžná cena je 3 699 Kč, se slevovým kódem ALZADNY15 teď pořídíte sestavu za 3 144 Kč. Za ověřenou klasiku s THX certifikací je to férová cena. Máte zkušenosti s reproduktory od Logitech? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Logitech reproduktory slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025