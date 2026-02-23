Famózní OLED televize LG zlevnila v Česku na 25 tisíc! Dostanete k ní vynikající soundbar zdarma Hlavní stránka Zprávičky 55" LG OLED55C5ELB je OLED televize s 4K, 144Hz herním režimem, 4× HDMI 2.1, Dolby Vision a webOS 25 V balíčku je soundbar LG SC9S (3.1.3, 400 W, bezdrátový subwoofer, Dolby Atmos) – zdarma S kódem ALZADNY30 za 25 886 Kč místo 36 980 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 23.2.2026 14:17 Žádné komentáře 0 LG řady C je už roky synonymem pro „ten OLED, který chcete“. Letošní C5 pokračuje v tradici – výjimečný obraz, čtyři plnohodnotné HDMI 2.1 a spolehlivá platforma webOS. Jediná tradiční slabina? Vestavěný zvuk. Právě proto dává balíček LG OLED55C5ELB + soundbar SC9S za 25 886 Kč s kódem ALZADNY30 mimořádný smysl: dostanete OLED se soundbarem, který přesně řeší to, co televizi chybí. A soundbar je v ceně zdarma. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete OLED s kompletním zvukem na filmy i hry – za 25 886 Kč dostanete televizor i 3.1.3 soundbar s Dolby Atmos.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete větší úhlopříčku (55″ je pro obývák cca 2–2,5 m sledovací vzdálenost) nebo hledáte HDR10+ podporu (LG ji nenabízí).💡 Za 25 886 Kč dostanete OLED s 4× HDMI 2.1, 144Hz, Dolby Vision a soundbar s bezdrátovým subwooferem – to je cena, za kterou běžně koupíte samotnou televizi. ZOBRAZIT CENU BALÍČKU NA ALZE Proč je LG C5 pořád ten OLED, který všichni doporučují Řada C od LG vyhrála ocenění What Hi-Fi? Awards 2025 a recenzenti jí dali plných 5 z 5 za obraz i výbavu. Co dělá C5 tak dobrou? Především kombinace sytých, přirozených barev s výborným kontrastem a hlubokou černou, která je u OLED standardem. Oproti předchůdci C4 LG navýšila jas – v praxi to znamená živější HDR obraz, zářivější odlesky a lepší čitelnost ve světlé místnosti. Filmmaker Mode s Dolby Vision zajistí, že filmy vypadají přesně tak, jak zamýšleli jejich tvůrci. Klíčová výhoda oproti konkurenci: čtyři plnohodnotné HDMI 2.1 (48 Gbps) s podporou 4K při 144 Hz, VRR, ALLM a Dolby Vision v herním režimu. To je dvakrát víc než u většiny konkurenčních OLED (Panasonic i Philips nabízejí jen dva takové porty). Input lag kolem 13 ms dělá z C5 jednu z nejlepších televizí pro PS5, Xbox Series X i herní PC. Procesor Alpha 9 Gen 8 přidává AI funkce včetně chatbotu pro řešení problémů a automatické přepínání profilů hlasem. Proč k C5 patří soundbar – a proč právě SC9S Vestavěný 2.2 zvuk (40 W) v C5 je podle nezávislých testů „dobrý, ale ne skvělý“ – chybí mu basy a při vyšší hlasitosti začíná praskot. Recenzenti What Hi-Fi? přímo doporučují doplnit C5 soundbarem. A přesně to tento balíček řeší. LG SC9S je 3.1.3 soundbar s výkonem 400 W, bezdrátovým subwooferem a Dolby Atmos. Tři výškové kanály (dva pro Atmos, jeden pro center – zvedá dialogy do výšky uší) jsou u soundbaru v této třídě super. Součástí je držák, který soundbar připevní přímo pod LG televizi řady C – žádné hledání místa na TV stolku. Propojení s televizí probíhá přes HDMI eARC a ovládání funguje jedním ovladačem. KOUPIT BALÍČEK ZA 25 886 KČ Co říkají zákazníci na soundbar SC9S Hodnocení 4,8 z 5 od 34 zákazníků a 100 % doporučení mluví jasně. Opakovaně zaznívá chvála na kvalitu zvuku, jednoduché propojení s LG televizí a bezdrátový subwoofer. Několik recenzentů porovnává zvuk soundbaru s vestavěnými reproduktory televize a popisuje to jako „mega rozdíl“ a „zvuk z televize oproti tomu zní jako z plechovky“. Dolby Atmos funguje a přidává prostorový efekt u filmů. Pro koho je 55″ OLED ideální Padesát pět palců je optimální volba pro místnosti, kde sedíte cca 2–2,5 metru od obrazovky – typicky menší obývák, ložnice nebo větší pracovna. Mimochodem, 55″ OLED se stále častěji používá i jako monitor k počítači nebo konzoli na velkém stole – 4K při 144 Hz, perfektní černá a minimální input lag z něj dělají výbornou alternativu k herním monitorům, pokud máte dostatečně hluboký stůl (cca 80+ cm). V takovém případě soundbar připevněný přímo pod TV ušetří místo na desce. Verdikt LG OLED55C5ELB + soundbar SC9S za 25 886 Kč je balíček, který řeší jedinou reálnou slabinu nejoblíbenějšího OLED na trhu – zvuk. Dostanete oceněnou televizi s výjimečným obrazem, čtyřmi HDMI 2.1 a 144Hz herním režimem, plus 3.1.3 soundbar s Dolby Atmos a bezdrátovým subwooferem. Sleva 11 tisíc korun a soundbar v ceně zdarma – to je kombinace, která se neobjevuje často. Jediné, co LG C5 neumí, je HDR10+ (Samsung formát) – ale pokud to pro vás není priorita, lepší kompletní řešení za tyto peníze na českém trhu těžko najdete. Pokud hledáte další televize nebo zvukovou techniku ve slevě, projděte si aktuální Alza Dny. VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY30 Máte k televizi soundbar, nebo vám stačí vestavěné reproduktory? 